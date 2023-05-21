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韩国市民团体举行集会反对日本核污染水排海

2023年05月21日09:13 | 来源：新华网
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5月20日，民众手举“反对向海洋倾倒放射性污染水”等标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

新华社首尔5月20日电（记者陆睿 陈怡）韩国多个市民团体20日在首尔市中心举行集会，强烈反对日本政府将福岛核污染水排入大海计划。

当日下午，韩国“韩日历史正义和平行动”、《6·15共同宣言》韩方实践委员会等市民团体和从各地赶来的民众聚集在首尔市世宗大路，举行“阻止日本放射性污染水排海全国行动”大会，敦促日本政府采取负责任的行动、停止推进核污染水排海计划。

5月20日，民众手举“反对向海洋倾倒放射性污染水”等标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

参加集会的韩国市民手举“不要污染海洋”等标语，齐声高喊“反对日本放射性污染水排放大海”等口号，呼吁共同制止日本核污染水排海计划。

韩国最大在野党共同民主党党首李在明参加了这一集会。李在明说，日本政府核污染水排海计划，“不顾邻国是否蒙受损失，不顾全球海洋是否遭到污染，对此韩国总统和韩国政府没有理由赞同”。

5月20日，民众手举“反对向海洋倾倒放射性污染水”等标语在韩国首尔参加集会。新华社发（李相浩摄）

日本政府2021年4月13日正式决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体、部分地方官员等强烈反对这一处理方案，中韩等邻国也强烈反对和质疑，日本政府依然无视反对声音。2023年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

(责编：苏缨翔、崔越)

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