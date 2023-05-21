5月19日，国家主席习近平向阿拉伯国家联盟首脑理事会会议轮值主席沙特国王萨勒曼致贺信，祝贺第32届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在吉达召开。接受本报记者采访的阿拉伯国家人士积极评价习近平主席的贺信，赞赏中国长期坚定支持阿拉伯国家的正义事业，支持阿拉伯国家团结自强、自主解决地区问题。他们表示，阿中致力于全力构建面向新时代的阿中命运共同体，加强阿中团结协作，将助力各自民族复兴，促进地区和平发展，维护国际公平正义。

“习近平主席的贺信体现了中国领导人对阿拉伯国家发展一如既往的支持和重视。”阿拉伯国家联盟助理秘书长海法表示，当今世界充满不确定性和不稳定性，阿中双方必须加强团结合作，共同应对风险挑战。

“中国始终是阿拉伯国家真诚、可信赖的朋友。”沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，阿拉伯国家和中国面临相似的历史机遇和挑战，双方应弘扬传统友谊，深化互利合作，实现更大发展。

突尼斯地中海丝路组织主席穆罕默德·巴斯利表示，正如习近平主席在贺信中所指出的，中阿传统友好情谊跨越千年、历久弥坚。“阿中在政治、经济、教育、文化、科技等各领域合作实现快速发展，充分体现‘守望相助、平等互利、包容互鉴’的阿中友好精神。”

阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，长期以来，中国坚定支持阿拉伯世界团结自强，致力于促进中东地区的和平、稳定与发展。阿拉伯国家将中国视为好朋友、好伙伴。

卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特表示，在共建“一带一路”框架下，阿中各领域合作不断走深走实。2021年，阿中贸易额约为3300亿美元。

“中国是阿拉伯国家重要的合作伙伴。”沙特商工会主席、利雅得商会主席阿吉兰表示，中国是世界上具有重要影响力的大国，沙特也是中东地区经济发展速度最快的国家之一，双方都期待不断增进战略合作，促进共同发展。

沙特科研与知识交流中心研究员穆罕默德·萨迪克表示，近年来，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等中国方案，为全球和地区稳定与发展注入了正能量。

埃及开罗大学孔子学院外方院长李哈布表示，当前，阿拉伯国家与中国之间的交往愈加密切深入，阿拉伯国家有越来越多的青年学习中文，文明交流互鉴为阿中友好关系增添新的活力。

去年12月，首届中国—阿拉伯国家峰会在利雅得成功召开，中阿领导人一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。海法认为，习近平主席提出构建面向新时代的中阿命运共同体，为阿中关系发展指明了方向。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，阿中同意全力构建面向新时代的阿中命运共同体，这是阿中关系发展划时代的里程碑。阿拉伯国家和中国将在未来共同发展、合作发展、相互支持发展，这将为更多阿拉伯国家带来发展机遇和希望。

迪巴特表示，阿中双方正一道推进落实“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等领域，这些合作为双方构建阿中命运共同体提供了抓手。

在巴斯利看来，阿中合作基于平等、互利，体现相互尊重、合作共赢。落实首届阿中峰会成果将为阿拉伯国家发展提供有力支持，推动实现共同繁荣，“相信阿中关系未来将实现新的更大发展”。

（本报迪拜、开罗5月20日电 记者任皓宇、张志文、黄培昭、沈小晓）

《 人民日报 》（ 2023年05月21日 03 版）

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