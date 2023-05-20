新华社西安5月20日电 题：共同谱写中国—中亚合作的崭新篇章

新华社评论员

友好的相聚，赓续千年友谊；团结的盛会，开辟崭新未来。维夏之月，古都西安，习近平主席同中亚五国元首共商合作大计，中国—中亚峰会成功举办。此次峰会总结历史经验，擘画合作新蓝图，推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，在双方关系史上树立起一座新的历史丰碑，为地区乃至世界和平稳定注入强大正能量，具有重大而深远的意义。

历史发展的关键时刻，需要穿云破雾的智慧，呼唤胸怀天下的担当。峰会上，习近平主席发表主旨讲话，就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”，就如何建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”，并就怎样发展中国同中亚国家合作提出“八点建议”。这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，得到了中亚各国元首的高度赞同和热烈响应，也为我们构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。峰会期间，习近平主席夫妇在西安大唐芙蓉园为五国元首夫妇举行仿唐入城欢迎仪式，用仿唐菜和陕西特色美食招待远方来客，习近平主席还为恰逢生日的哈萨克斯坦总统托卡耶夫庆生。周到细致的安排、新颖独特的形式，具有浓郁历史人文气息，彰显重情尚义、诚心待客之道，生动表明中国同中亚国家始终是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。

力生于团结，事成于和睦。在元首外交的战略引领下，在各方共同努力下，中国同中亚五国达成了包括《中国—中亚峰会西安宣言》《中国—中亚峰会成果清单》等在内的7份双多边文件，签署了100余份各领域合作协议，成果之丰、内容之实、影响之大前所未有。构建更加紧密的中国—中亚命运共同体是本届峰会最重要的政治成果，峰会的成功举办标志着中国—中亚元首会晤机制正式成立，为中国—中亚合作打造了顶级平台。从命运共同体理念在中亚地区多边和双边层面全落地，到对中国—中亚机制进行立柱架梁和全面布局，再到涵盖经贸、交通、能源、医卫、文化等方面的一系列重大合作倡议，此次峰会彰显六国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的决心，为深化中国—中亚关系注入了新动力，为扩大各领域交流合作搭建了新平台，为深化互利共赢开辟了新前景。

深化中国—中亚合作，立足地区，面向世界，促进的是1360多万平方公里广袤热土的发展与繁荣，追求的是近15亿人的光明未来与美好生活，体现的是立足自身、胸怀天下的责任与担当。从中亚国家普遍支持并愿积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，到中国同中亚国家一致同意恪守联合国宪章宗旨和原则，坚定捍卫多边主义，抵制单边主义、霸权主义和强权政治，再到双方重申在涉及彼此主权、独立、安全和领土完整等核心利益问题上相互坚定支持……作为和平正义力量的代表，中国同中亚国家在此次峰会上提出的一系列立场和主张为纷繁复杂、变乱交织的世界注入更多正能量和稳定因素，为维护世界和平与安全、促进人类文明进步作出“中国－中亚贡献”。

中国—中亚峰会结束后，习近平主席和中亚五国元首共同种下六棵石榴树，象征着六国像石榴籽一样紧紧团结在一起，寄托对中国—中亚关系美好未来的期待。中国和中亚各国同舟共济、携手前行，睦邻友好、合作共赢之路必定越走越宽广，中国—中亚合作一定能够开出美丽花朵、结出丰硕果实、长成参天大树，为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

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