新华社塔什干5月20日电 专访：首届中国-中亚峰会为双方合作开启新时代——访乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家阿利姆别科夫

新华社记者李奥

乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家沙夫卡特·阿利姆别科夫日前在塔什干接受新华社记者专访时表示，中国-中亚峰会为双方合作开启新时代，将为中亚国家与中国全面合作提供新动力，为双方共赢合作打造新模式。

阿利姆别科夫说，“中亚国家同中国互为友好邻居与战略伙伴”，这场峰会深化了中亚国家同中国的战略互信，对双方关系发展进行谋划，维护地区安全与稳定，在经贸、能源、交通、文化与人文等领域拓展合作的新方向与新机制愈发重要。

阿利姆别科夫指出，近年来，中亚国家同中国的关系发展获得巨大动力。对中亚国家而言，中国在产业、资本、技术等各领域的解决方案都具有重要意义。这场峰会在相互尊重、平等互利基础上促进地区合作。“各方均愿意打造中国-中亚命运共同体，这符合地区各方利益，并将促进欧亚大陆的和平与繁荣。”

谈到“一带一路”倡议时，阿利姆别科夫说，这一倡议是具有代表性、包容性的大型国际合作平台。中亚国家和中国的关系正处于高水平，双方都愿继续推进双边关系。多年来，双方在打造国际运输走廊、拓展经贸领域合作等方面取得显著成果。

谈到乌兹别克斯坦和中国的关系时，阿利姆别科夫说，乌中两国多年来始终坚持互利合作，双方关系充满活力。“在两国元首引领下，乌中关系正迈向更高水平，双方全面战略伙伴关系在新时代下不断发展，经贸联系不断巩固。”

阿利姆别科夫强调，乌兹别克斯坦同中国共同打造长期互利合作项目，符合地区各方利益，有助于促进地区经济社会稳定，推动地区国家融入全球经济物流体系。

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