人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：首届中国-中亚峰会为双方合作开启新时代——访乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家阿利姆别科夫

2023年05月20日14:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社塔什干5月20日电 专访：首届中国-中亚峰会为双方合作开启新时代——访乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家阿利姆别科夫

　　新华社记者李奥

　　乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家沙夫卡特·阿利姆别科夫日前在塔什干接受新华社记者专访时表示，中国-中亚峰会为双方合作开启新时代，将为中亚国家与中国全面合作提供新动力，为双方共赢合作打造新模式。

　　阿利姆别科夫说，“中亚国家同中国互为友好邻居与战略伙伴”，这场峰会深化了中亚国家同中国的战略互信，对双方关系发展进行谋划，维护地区安全与稳定，在经贸、能源、交通、文化与人文等领域拓展合作的新方向与新机制愈发重要。

　　阿利姆别科夫指出，近年来，中亚国家同中国的关系发展获得巨大动力。对中亚国家而言，中国在产业、资本、技术等各领域的解决方案都具有重要意义。这场峰会在相互尊重、平等互利基础上促进地区合作。“各方均愿意打造中国-中亚命运共同体，这符合地区各方利益，并将促进欧亚大陆的和平与繁荣。”

　　谈到“一带一路”倡议时，阿利姆别科夫说，这一倡议是具有代表性、包容性的大型国际合作平台。中亚国家和中国的关系正处于高水平，双方都愿继续推进双边关系。多年来，双方在打造国际运输走廊、拓展经贸领域合作等方面取得显著成果。

　　谈到乌兹别克斯坦和中国的关系时，阿利姆别科夫说，乌中两国多年来始终坚持互利合作，双方关系充满活力。“在两国元首引领下，乌中关系正迈向更高水平，双方全面战略伙伴关系在新时代下不断发展，经贸联系不断巩固。”

　　阿利姆别科夫强调，乌兹别克斯坦同中国共同打造长期互利合作项目，符合地区各方利益，有助于促进地区经济社会稳定，推动地区国家融入全球经济物流体系。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部