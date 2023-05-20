人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚出席哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆仪式

2023年05月20日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社西安5月19日电  5月19日，国务委员兼外长秦刚在西安同哈萨克斯坦总统托卡耶夫、副总理兼外长努尔特列乌共同出席哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆仪式。

　　托卡耶夫在致辞中表示，哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆意义重大，必将有力推进双方经贸、投资、交通、物流、人文等领域合作，为哈中关系发展作出新的贡献。

　　秦刚表示，近年来，在两国元首的战略引领下，中哈关系实现跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的高水平。这次托卡耶夫总统来西安出席首届中国—中亚峰会并对中国成功进行国事访问。习近平主席与托卡耶夫总统深入会谈，达成新的重要共识。哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆是中哈关系发展史上新的重要里程碑，将为中哈两国，特别是中国西部省份与哈萨克斯坦之间的友好往来与合作搭建新的桥梁，为增进中国与中亚各国相互了解提供新的窗口。

　　哈萨克斯坦驻西安总领馆是哈萨克斯坦在中国设立的第三个总领馆，也是中亚国家在中国西部地区设立的首个领事机构。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月20日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部