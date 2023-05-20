新华社西安5月19日电 5月19日，国务委员兼外长秦刚在西安同哈萨克斯坦总统托卡耶夫、副总理兼外长努尔特列乌共同出席哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆仪式。

托卡耶夫在致辞中表示，哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆意义重大，必将有力推进双方经贸、投资、交通、物流、人文等领域合作，为哈中关系发展作出新的贡献。

秦刚表示，近年来，在两国元首的战略引领下，中哈关系实现跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的高水平。这次托卡耶夫总统来西安出席首届中国—中亚峰会并对中国成功进行国事访问。习近平主席与托卡耶夫总统深入会谈，达成新的重要共识。哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆是中哈关系发展史上新的重要里程碑，将为中哈两国，特别是中国西部省份与哈萨克斯坦之间的友好往来与合作搭建新的桥梁，为增进中国与中亚各国相互了解提供新的窗口。

哈萨克斯坦驻西安总领馆是哈萨克斯坦在中国设立的第三个总领馆，也是中亚国家在中国西部地区设立的首个领事机构。

《 人民日报 》（ 2023年05月20日 04 版）

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