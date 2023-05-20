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“可疑”的数据，“失信”的东电

2023年05月20日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在东京电力公司（简称东电）福岛第一核电站“多核素处理系统（ALPS）”设施附近，有一个海洋生物饲育室，养着一种常见海鱼比目鱼。其中一处水槽里是普通海水，另一处水槽里是处理后的核污染水，即所谓“ALPS处理水”。东电每天在网上发布比目鱼饲育状况和鱼体内放射性元素氚的数据。

　　东电承认ALPS无法过滤清除核污染水中的放射性氚，但声称氚对鱼类并继而在食物链上对人类影响可以“忽略不计”。

　　果真如此吗？科学界的看法是并非如此。2022年12月，美国全国海洋实验室协会发表声明指出，日本缺乏足够和准确的科学数据来支持其安全保证，而有充分的数据支持对日本排放核污染水的严重担忧。

　　太平洋岛国论坛聘请的第三方专家组在一份调研报告中指出，对于放射性氚在海洋中转化为有机结合氚（OBT）后对海洋生态的“长期影响”，东电并没有提供评估说明。

　　此外，科学家对东电提供的核污染水处理其他相关数据也疑虑重重。美国蒙特雷国际研究院核物理专家费伦茨·道尔诺基-韦赖什教授指出，日方向太平洋岛国论坛提供的数据“不完整、不正确、不一致，具有片面性”，据此做出的排海决定是“不合适的”。

　　上述专家组在报告中还指出，东电的测定数据有问题。经过处理后的核污染水取样检测也有问题，一是只抽样检测了1/4的存储罐；二是取样样本太少，只有几十升；三是没有取样存储罐底部的核污染水。

　　东电此前就有过多次篡改数据、隐瞒核电站安全问题的“黑历史”。例如，福岛核事故发生后一周，专家就已做出福岛第一核电站1号到3号机组已经发生堆芯熔毁的判断，但东电拒不承认，而是以“堆芯损伤”来粉饰；2013年，东电承认隐瞒了高浓度核污染水泄漏入海；2021年，东电被曝隐瞒ALPS滤网破损；2022年10月，东电又被曝出用有猫腻的辐射检测仪误导参观者，以证明所谓的“ALPS处理水”的安全性。

　　东电的“失信”不仅仅体现在关键数据上。围绕核污染水处理问题，东电和日本政府2015年曾向日本全国渔业协会联合会信誓旦旦地保证，在得到当地渔民理解前不会向海洋排放核污染水。但如今排污入海已箭在弦上，让人们不得不怀疑东电和日本政府当时安抚渔民只是缓兵之计。

　　拿数据说话，可千万别拿站不住脚的数据自说自话。对核污染水排放入海这样的大事，在确保万无一失之前，日方不应轻举妄动。

　　（据新华社电）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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