新华社西安5月19日电 题：携手并肩 共同迎接美好明天——习近平主席在中国—中亚峰会上的主旨讲话为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供行动指南

新华社记者

这是具有里程碑意义的外交盛举——

5月19日上午，西安国际会议中心。《秦岭新晖》的巨幅壁画前，习近平主席同中亚五国元首合影，镜头定格下六国首次以实体形式举办峰会的历史瞬间。

“让我们携手并肩，团结奋斗，积极推进共同发展、共同富裕、共同繁荣，共同迎接六国更加美好的明天！”

习近平主席在中国—中亚峰会上发表主旨讲话，从构建中国—中亚命运共同体的大格局出发，擘画中国中亚合作新蓝图，展现双方互利共赢、命运与共的广阔前景。

在百年变局加速演进的背景下，习近平主席的重要讲话着眼时代发展大势，体现世代友好的人民期盼，必将对深化中国同中亚国家关系、推动构建人类命运共同体产生重要而深远的影响。

筑就合作典范——开启中国中亚关系新时代

19日的西安国际会议中心，贵宾盈门、万众瞩目。

“今天我们在西安相聚，续写千年友谊，开辟崭新未来，具有十分重要的意义。”习近平主席鲜明道出此次峰会的意义。

作为今年中国首场重大主场多边外交活动，中国—中亚峰会的举行在中国中亚关系史上树立起一座新的里程碑。

谈到习近平主席的主旨讲话，国务委员兼外交部长秦刚指出，这是新时代以来，中国最高领导人首次完整、集中、系统向国际社会阐述对中亚外交政策，得到了中亚各国元首的高度赞同和热烈响应，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供了根本遵循和行动指南。

西安，古丝绸之路的东方起点；中亚，“一带一路”首倡之地。历史、现实与未来在这里交织，绘就一幅中国同中亚世代合作的恢弘画卷。

“中国同中亚国家关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。”习近平主席回顾历史、瞻望现实、指引未来。

西北大学丝绸之路研究院院长卢山冰说，习近平主席在讲话中援引李白“长安复携手，再顾重千金”的诗句，生动阐述了中国与中亚友好交往的悠久历史和光明前景。

在百年变局中前行，中国同中亚关系走势备受瞩目。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。建设一个什么样的中亚，如何推进中国同中亚国家关系，关系着地区乃至世界的和平与稳定。

世界需要一个稳定的中亚、世界需要一个繁荣的中亚、世界需要一个和谐的中亚、世界需要一个联通的中亚——习近平主席在讲话中就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全说，习近平主席的讲话彰显中国始终不渝的和平发展理念。发展同中亚的关系，中国从一开始就以互尊互信为基础，不搞零和博弈和丛林法则，开创合作共赢新模式，建设和谐共存大家庭。

相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢——建交31年来，正是秉持这一友好交往的“成功密码”，中国同中亚国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越，成为构建新型国际关系的典范，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

新机制开启新时代，新起点再创新辉煌。

“今天，在古丝绸之路的东方起点西安举行首次中国—中亚峰会，必将开启中亚同中国关系的新时代，开辟未来合作广阔前景。”土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫的话道出与会中亚国家元首的共同心声。

走好人间正道——为构建中国—中亚命运共同体指明路径

此次峰会对中国—中亚机制进行了立柱架梁和全面布局。各国商定将以此次峰会为契机，正式成立中国—中亚元首会晤机制，每两年举办一次。新机制的建立为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入强劲动力。

着眼各国人民根本利益和光明未来，习近平主席在讲话中就建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”：

坚持守望相助——携手建设一个守望相助、团结互信的共同体；

坚持共同发展——携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体；

坚持普遍安全——携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体；

坚持世代友好——携手建设一个相知相亲、同心同德的共同体。

在“今日哈萨克斯坦”通讯社社长铁木尔·库瓦托夫看来，中国与中亚五国元首齐聚此次峰会，共谋未来发展大计，习近平主席的讲话进一步指明构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的实践路径。

面对充满不确定性的世界，只有同舟共济，才能行稳致远。

“四个坚持”中，坚持守望相助筑牢合作基石——

“我们要深化战略互信，在涉及主权、独立、民族尊严、长远发展等核心利益问题上，始终给予彼此明确、有力支持，携手建设一个守望相助、团结互信的共同体。”习近平主席话语坚定。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫说，习近平主席提出的一系列倡议为落实联合国可持续发展目标注入新动力，只要同舟共济、形成合力，就一定能为地区乃至世界的繁荣发展作出重要贡献。

“四个坚持”中，落实三大倡议汇聚合作力量——

习近平主席在讲话中从践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议出发，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体提供根本遵循。

中国倡议，应者云集。哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，在当前复杂国际形势下，习近平主席提出的三大倡议具有重要意义，哈方积极支持，愿同中方一道，充分利用中国—中亚机制，共同促进地区安全、稳定和发展。

落实全球发展倡议，习近平主席在讲话中提出要继续在共建“一带一路”合作方面走在前列。

“‘一带一路’倡议将各方利益纳入考量，致力于与各国发展战略实现对接，有力推动了中亚国家经济社会发展。”乌兹别克斯坦世界经济与外交大学专家阿扎马特·谢伊托夫说。

中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星说，以落实习近平主席一系列倡议为路径，中国—中亚命运共同体的建设，必将为推动构建人类命运共同体和新型国际关系产生积极的示范效应。

共迎光明未来——擘画合作共赢美好蓝图

擘画中国中亚合作新蓝图，中国既是倡导者，更是行动派。

加强机制建设、拓展经贸关系、深化互联互通、扩大能源合作、推进绿色创新、提升发展能力、加强文明对话、维护地区和平——习近平主席提出“八点建议”，以空前力度的务实举措展现中国担当。

“八点建议”中，一项项具体措施在峰会通过的《中国—中亚峰会西安宣言》中进一步落实，并细化为《中国—中亚峰会成果清单》中54条主要合作共识和倡议、19个中方倡议成立的多边合作平台以及9个多边合作文件。

“这些建议突出了一个‘实’字，表明中国与中亚的合作机制不是清谈概念，而是走深走实的具体行动，表明了中方以自身发展为地区和平与发展注入更多确定性的决心和意愿。”李永全说。

以平台为桥，不断夯实相互信任的基石——

19日下午，中国—中亚实业家委员会成立，标志着中国—中亚机制框架下的工商界合作迈上新台阶。

“委员会的成立，为各方工商界搭建了对话合作的新平台，有助于充分发挥各方潜力，整合强大资源，为中亚和中国开辟巨大的合作前景。”土库曼斯坦驻华使馆商务代表白特罗夫说。

以合作为桥，凝聚繁荣发展的共识——

习近平主席在讲话中提出了中国中亚全方位合作的一系列务实举措，决心之大、力度之强，前所未有。

5月18日，西安首开至塔吉克斯坦首都杜尚别的国际航线，实现了西安至中亚五国客运航线全覆盖。

乌兹别克斯坦独立分析人士古尔沙达·乌拉扎利耶娃表示，西安与中亚国家城市通航具有重要意义，这将促进中国与中亚国家的经贸往来，进一步推动旅游发展和人文交流。

“我们始终欢迎各国的企业家前来投资兴业。”塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，面对共同的威胁和挑战，深化中亚同中国的务实合作，特别是拓展在工业、能源、贸易等更广泛领域合作，将为区域经济发展注入源源不断的活力，创造更多就业岗位。

以梦想为桥，坚定并肩前行的信心——

新时代新征程上，中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

“我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流，推进发展战略对接，为合作创造更多机遇，协力推动六国现代化进程。”习近平主席的讲话，展现以中国新发展为世界提供新机遇的决心和行动。

西安国际会议中心外，昔日东出长安之地，滔滔灞河向前奔流。

从西安再出发，中国和中亚国家乘合作之舟，扬时代之帆，必将在建设命运共同体的新航程上乘风破浪、勇毅前行。（记者韩洁、许可、温馨、张斌、丁小溪、朱超）

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