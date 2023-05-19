新华社北京5月19日电（记者 马卓言）针对美国政府高官称七国集团峰会公报将强调应对华“去风险”而非“脱钩”，外交部发言人汪文斌19日表示，当今世界面临的最大风险全部来自少数试图给中国贴上各类标签的国家，世界脱不了钩，也不需要以中国为目标的“去风险化”。

“谈论所谓‘去风险’，首先要弄明白风险是什么，源头又在哪里。”汪文斌在当日例行记者会上说，当今世界面临的最大风险，是凭借军事优势对阿富汗、伊拉克、叙利亚等弱小国家发动野蛮侵略的霸权行径，是破坏市场经济原则和国际经贸规则、泛化国家安全概念无理打压别国企业的霸凌行径，是鼓吹“民主对抗威权”、试图把世界拖回冷战年代的开历史倒车行径。

“这些风险无一来自中国，全部来自少数试图给中国贴上各类标签的国家。”汪文斌说。

汪文斌说，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行互利共赢的开放战略。过去10年，中国对世界经济增长平均贡献率超过七国集团国家总和。中国给世界带来的是机遇不是挑战，是稳定不是动荡，是保险不是风险。

“世界脱不了钩，也不需要以中国为目标的‘去风险化’。世界需要的是‘去意识形态化’‘去阵营化’‘去小圈子化’。”汪文斌说。

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