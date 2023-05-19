新华社北京5月19日电 题：搭建新平台 开辟新前景——多国人士积极评价中国－中亚峰会取得丰硕成果

新华社记者

5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市主持首届中国－中亚峰会。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统出席。元首们全面回顾中国同中亚五国友好交往历史，总结各领域合作经验，展望未来合作方向，一致同意着眼未来，携手构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

多国人士认为，此次峰会擘画了未来中国－中亚关系发展蓝图，峰会达成的丰硕成果让国际社会看到中国同中亚国家打造面向未来的深度合作新前景，感受到双方携手发展为世界繁荣稳定注入的强劲动能。

元首引领 打造合作新平台

习近平主席和中亚五国元首共同种下六棵石榴树，象征中国同中亚紧密团结合作。各方宣布，以举办此次峰会为契机，中国－中亚元首会晤机制正式成立，峰会每两年举办一次。

在西安报道峰会的《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫说，此次峰会具有划时代意义，他尤其关注此次峰会签署的《中国－中亚峰会西安宣言》，“这份宣言为中亚国家与中国继续发展友好关系擘画了蓝图”。

谈到峰会取得的成果，巴基斯坦知名汉学家赛义德·哈桑·贾韦德特别强调元首战略引领的作用。他说，中国－中亚元首会晤机制正式成立是中国与中亚国家紧密关系发展的必然结果，为双方今后开辟新的合作领域打下了良好基础。

俄罗斯独联体国家研究所中亚与哈萨克斯坦研究室主任安德烈·格罗津指出，近年来，中国积极发展同中亚国家间的政治对话和经贸合作，此次峰会释放出中国进一步发展同中亚国家对话与合作的重要信号，“中国－中亚元首会晤机制正式成立，将极大促进中亚地区的稳定与发展”。

中国－中亚峰会是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会。土库曼斯坦外交部国际关系研究所专家多夫列特梅拉德·马梅多夫表示，此次峰会在六国元首引领下成功举行，必将惠及各方，为中亚国家与中国的合作搭建新平台。

在塔吉克斯坦经济发展和贸易部长扎夫基佐达看来，中亚地区发展潜力巨大，包括塔吉克斯坦在内的中亚国家致力于深挖同中国合作潜力，此次峰会的举行将推动中亚国家同中国的合作持续走深走实。

深化中国－中亚合作，是着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。埃及中国事务专家艾哈迈德·赛义德说，中国致力于加强同中亚国家的合作。习近平主席多次访问中亚国家，推动双方关系不断迈上新台阶。以此次峰会为契机，双方关系将步入崭新时代，中亚国家也将迎来全新机遇。

互利共赢 开辟发展新前景

建交31年来，中国同中亚国家关系实现跨越式发展，成果丰硕的合作项目联通彼此，持续造福地区人民。多国人士认为，此次峰会为未来双方开展互利合作开辟了光明新前景。

“中国技术以及中国在农业、交通、经济等领域的解决方案对中亚国家具有重要意义，双方在‘一带一路’框架下的合作非常重要。”乌兹别克斯坦中亚国际研究所专家沙夫卡特·阿林别科夫说，“构建更加紧密的中国－中亚命运共同体符合地区各方利益。此次峰会将为中亚国家与中国深化拓展各领域合作注入新动力。”

马梅多夫以双方交通领域的合作为例说，近年来中亚国家和中国在交通领域合作取得丰硕成果，促进了区域物流和旅游业发展。以此次峰会为契机，双方除了继续在经贸、交通等传统领域深化合作外，还将在智慧农业、可再生能源、人工智能等领域挖掘合作潜力。

认真研究《中国－中亚峰会西安宣言》的合作计划后，哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫表示，中亚国家与中国计划在覆盖面广泛的领域开展合作，说明双方合作拥有广阔前景，相信未来双方关系将会越来越紧密。

近年来，中国与中亚国家关系不断迈上新台阶，吉尔吉斯斯坦政治学家埃迪尔·奥斯蒙别托夫对此感同身受。“共建‘一带一路’倡议对中亚国家尤为重要。中亚国家同中国的合作有效提升了地区国家的基础设施建设水平，为中亚国家现代化建设作出巨大贡献，”奥斯蒙别托夫说，“期待此次峰会后，双方达成的合作项目开花结果，进一步促进彼此互利合作，维护地区稳定繁荣。”

命运与共 同筑更美好世界

《中国－中亚峰会西安宣言》强调，各方将以共建“一带一路”倡议提出十周年为新起点，加强“一带一路”倡议同中亚五国倡议和发展战略对接。

白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁认为，共建“一带一路”倡议带动中亚地区国家参与全球经济协作，助力地区国家提高劳动力素质、解决就业问题、实现安全稳定，对周边国家也具有借鉴意义。构建更加紧密的中国－中亚命运共同体，是中国推动构建人类命运共同体的生动实践。

从峰会达成的成果中，俄罗斯科学院高级研究员斯坦尼斯拉夫·普里特钦非常看好共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作的前景。

“‘一带一路’倡议为中亚国家间贸易创造了便利条件，也为中亚国家联通世界建立了贸易走廊。”普里特钦说，“此次峰会让我更加期待共建‘一带一路’同欧亚经济联盟的对接合作将产生的‘乘数效应’，这将为更广泛地区的经济社会发展带来更多活力。”

此次峰会上，各方就地区和国际热点问题交流意见。对此，奥斯蒙别托夫认为，中亚地区仍面临着极端主义、分裂主义、恐怖主义等威胁。相信在联合国、上海合作组织、亚信等框架下，未来中亚国家与中国在妥善解决地区安全问题、实现稳定发展等方面将取得重要进展。

塞尔维亚国际政治经济研究所资深研究员卡塔琳娜·扎基奇认为，此次峰会“将进一步促进中亚地区走向稳定繁荣”。扎基奇说，从安全角度看，中国和中亚国家秉持共同价值观，一致认为应以和平方式解决地区和国际争端。以此次峰会为契机，各方将携手建设一个远离冲突、永沐和平的中亚，为动荡变革中的世界注入更多稳定性、确定性。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：汤洁峰、谢琳、商婧）

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