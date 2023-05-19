新华社西安5月19日电（记者王晨笛 赵嫣）中国－中亚峰会19日在西安国际会议中心成功举行。与会中亚五国元首在发言时高度评价习近平主席提出的构建人类命运共同体理念以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，表示将以共建“一带一路”倡议提出十周年为契机，推进地区互联互通，深化各领域务实合作，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，中亚国家的潜力与中国巨大经济机遇相对接，能够引领双方伙伴关系迈入更新、更高的发展轨道，与中方开展全面合作是哈持续进步的长期稳定因素。哈方高度赞赏中方在保障区域稳定与安全方面发挥的作用。

托卡耶夫表示，十年前，习近平主席在阿斯塔纳提出共建“丝绸之路经济带”倡议。近年来，共建“一带一路”倡议推动很多国家建成现代化交通基础设施。作为中国亲密邻居和可靠合作伙伴，哈将继续积极参与共建“一带一路”。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，此次峰会将深化中亚五国与中国之间的传统友好关系。在各方协调和努力下达成的《中国－中亚峰会西安宣言》确定合作基本方向，符合各方长期发展的共同利益。

他表示，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年，该倡议同中亚各国国家发展战略对接将带来巨大经济效应。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，国际局势复杂快速变化，全球和本地区面临威胁和挑战增加，六国在中国－中亚峰会框架内的合作变得更加重要。塔方支持在中国－中亚峰会框架内开展多边合作。

拉赫蒙指出，建交以来，中亚国家和中国的关系在相互理解、相互尊重和相互信任基础上迅速发展。中国－中亚峰会框架下的会晤机制将对各方扩大合作起到重要作用。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫表示，中亚和中国一直以来民心相亲、务实合作、睦邻友好。中亚五国和中国的综合潜力与强大的资源禀赋、工业基础和技术储备为双方的经济发展开辟广阔前景。

别尔德穆哈梅多夫认为，要充分利用各国的经济潜力和物流能力，形成有效的工业合作计划。共同制定能源领域合作项目，推动对外经济关系不断扩大并多元化，这符合各国人民的利益。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫说，置身纷繁复杂的国际形势下，中亚地区发展面临各种风险挑战，必须延续团结合作的优良传统，为新时代的共同繁荣发展奠定坚实基础。

米尔济约耶夫提出到2030年中亚各国与中国的贸易额提高一倍的目标，强调为实现该目标应促进工业品和农产品供应平衡增长，建立起有效的贸易和物流基础设施以及现代化的批发分销网络，同时建立绿色通道和统一的电子商务平台。

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