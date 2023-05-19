人民网5月19日西安电 （记者白紫微）5月12日至14日，2023年“国际青年中国行”来到江苏省南京市，来自14个国家的约20名国际青年走进“六朝古都”，感知富有开放活力、生态魅力的现代化城市图景。

百舸争流，奋楫者先。活力南京向国际青年充分展示着来自创新之都的“南京力量”。中国科学院南京地质古生物研究所内，一场别开生面的互动引燃现场气氛，在化石材料扫描图的竞猜中，国际青年了解了利用显微CT技术开展地质和古生物研究的创新实践。在上汽大通南京工厂，国际青年体验新能源电车“智能网联座舱”，深切感知“南京智造”的魅力。

“中国正将先进科技应用到古生物研究领域，这让人感到振奋”，来自黎巴嫩的丹尼·阿扎尔（Dany Azar）教授表示，“我深感这个国家有无限可能。”

居者安、近者悦、远者来，南京近年来11次当选“中国最具幸福感城市”。小西湖历史风貌区“看得见发展，留得住乡愁”，展现着原居民与新业态共生共荣的“老城”魅力。国际青年与当地居民热烈交谈，了解共生共享院改造对民生的改善；在南京桥丰农业，他们亲手采摘新鲜果蔬，品味幸福的劳动果实。

“小西湖改造并不是简单的拆除，而是用新技术、新材料进行传统居民区修复，这既是现代化的又是传统的。所以新的中国现代化，应该是具有中国特色的现代化。”来自克罗地亚的莫帕（Pavle Mocilac）教授感慨道。

野生动物保育员体验是国际青年从出发前就一直期待的活动，他们为野猪维护笼舍环境、准备食物，感受红山森林动物园将动物福利和物种保护放在首位的工作目标，了解尊重动物、保护自然环境的核心理念；在与“世界最美的书”获奖者朱嬴椿对话中，他们被“虫”归自然的跨生命哲学认知深深吸引；他们还与南京江豚水生生物保护协会的科普讲师交谈，感知南京描绘的人与自然和谐共生生态画卷。

“红山森林动物园真是太有人情味了。南京对自然环境和动物都有很好的保护，让我们学会以友好的方式与自然相处，共同守护地球家园。”白俄罗斯全国汉语比赛总冠军苏小小（Ekaterina Kaligaeva）说道。

古之金陵，今之南京。南京还以其底蕴深厚的古都神韵向国际青年展现有文化厚度的魅力南京图景。美食、美景氤氲出飘逸雅致的人间烟火，秦淮灯彩、南京绒花等彰显古蕴的历史温度。国际青年积极参与“最南京”短视频打卡，寻找南京文化标识；在南京“世界文学客厅”的沙龙对话中，国际青年与南京当地文化专家、作家、青年代表等，以图片故事的形式交流分享自己眼中的“南京印象”。

《中国报道》编辑、来自巴西的拉斐尔（Rafael Henrique Zerbetto）表示，中国城市正在现代化建设中实现快速发展，他愿向世界讲述中国故事，为中国和其他国家交流、增进彼此理解搭建桥梁。

“国际青年中国行”是“国际青年领袖对话”项目框架下开展的机制化交流活动，旨在通过邀请国际青年到中国各地走访，深化对华了解，增进彼此友谊，促进共同成长。

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