新华社西安5月19日电（记者杨一苗、曹嘉玥）5月19日，中国－中亚峰会在西安国际会议中心成功举行，国家主席习近平同哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫共同会见记者。

习近平指出，刚才，我同中亚五国元首成功举行中国－中亚峰会。我们回顾了中国中亚友好交往历史，梳理了双方合作成果，总结了成功经验，凝聚了新的共识。我们共同签署了《中国－中亚峰会西安宣言》，通过了峰会成果清单，擘画了未来中国－中亚关系发展蓝图。

习近平强调，面对百年未有之大变局，着眼各国人民的根本利益和光明未来，我们决心携手并肩，共迎挑战，构建更加紧密的中国－中亚命运共同体，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

我们将在涉及彼此主权、独立、安全、领土完整等核心利益问题上相互坚定支持，尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，坚决反对任何势力以任何借口干涉内政。中亚国家充分肯定中国式现代化道路对世界发展的重要意义，重申坚定恪守一个中国原则。

我们将以共建“一带一路”合作十周年为新起点，加快发展战略对接，推动贸易自由化便利化，扩大产业与投资合作，推进中国－中亚交通走廊建设，支持建立中国－中亚能源发展伙伴关系，鼓励高新技术合作，保障地区粮食安全，共同打造深度互补、高度共赢的合作新格局。

我们将全面深化人文交流合作，积极开展体育、考古、旅游、医疗卫生等领域合作，办好中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国－中亚青年艺术节活动，推进互设文化中心，扩大人员往来，鼓励青年交流，共同实施“文化丝路”计划。中方愿继续向中亚国家青年学子提供政府奖学金名额，在中亚设立更多鲁班工坊、传统医学中心，帮助各国培养高素质人才。

我们将坚决打击一切形式的恐怖主义、分裂主义、极端主义以及毒品走私、跨国有组织犯罪，加强生物安全、网络安全、应急救灾合作，继续帮助阿富汗人民维护安全稳定、实现和平重建，携手建设一个远离冲突、永沐和平的中亚。

我们将恪守联合国宪章宗旨和原则，坚定维护多边主义以及公认的国际法和国际关系准则，维护国际公平正义，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。各方支持并愿积极践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为这对维护世界和平与发展、促进人类文明进步具有重要意义。

我们将以举办这次峰会为契机，正式成立中国－中亚元首会晤机制，每两年举办一次，轮流在中国和中亚国家举办。下次峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。我们将加快完善机制建设，在中国设立常设秘书处，以交通、经贸、投资与产业、农业、能源、海关、人文为优先方向，扎实、高效推进六国全方位、深层次合作。

习近平指出，这次峰会为各国合作开了一个好头。在大家共同努力下，中国同中亚国家关系的航船一定能够乘风破浪、勇毅前行，为六国发展振兴增添新助力，为地区和平稳定注入强大正能量。

蔡奇、王毅、秦刚等出席。

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