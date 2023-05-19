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中国向黎巴嫩捐赠应急救援机器人

2023年05月19日15:19 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特5月18日电（记者刘宗亚）中国科学院沈阳自动化研究所向黎巴嫩民防总局捐赠“应急救援及勘察智能机器人”交接仪式18日在黎巴嫩贝鲁特美国大学举行。中国驻黎巴嫩大使钱敏坚向黎巴嫩民防总局局长雷蒙德·哈塔尔准将转交了机器人捐赠证书。

哈塔尔在交接仪式上表示，中方捐赠的2台机器人将增强黎巴嫩民防救援能力，特别是在危险场所进行勘察以及对化学、生物、放射性材料等采样和处置方面。

线上出席交接仪式的沈阳自动化研究所副所长刘连庆介绍说，应急救援及勘察智能机器人是中黎双方科研人员在“一带一路”倡议下紧密合作的成果。在此基础上，研究所将进一步推动双方合作。

钱敏坚在仪式上致辞说，中国和黎巴嫩等阿拉伯国家科技创新合作互补性强，前景广阔，是中阿共建“一带一路”的重要驱动。

自2017年起，中科院沈阳自动化研究所在科技部支持下与黎巴嫩民防总局、贝鲁特美国大学合作承担“应急救援及勘察智能机器人系统”项目研发工作。经过5年联合研发，该项目已申报多项发明专利并发表多篇高水平论文，于2022年顺利结题验收。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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