新华社瓦莱塔5月18日电（记者陈文仙）地中海地区的9个欧盟成员国能源部长18日在马耳他首都瓦莱塔举行会议，同意建立地中海绿色能源枢纽，以加快欧盟实现脱碳、能源独立的步伐。

这9国包括马耳他、克罗地亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。

他们在当天会议结束后发布的联合声明中表示，地中海地区可以成为可再生能源投资中心，通过推动该地区欧盟与非欧盟国家间海上可再生能源和新能源的互联互通，促进欧洲在绿色能源领域的投资。他们同意优先投资海上可再生能源、太阳能光伏发电系统、可再生能源制氢等领域。

声明说，9国将邀请欧盟委员会，就在地中海地区建设欧盟和非欧盟国家间绿色能源走廊的可行性展开研究，并优先为该地区的能源互联互通提供资金。

当天主持会议的马耳他能源部长米丽娅姆·达利表示，投资可再生能源基础设施不仅是具有长期目标的前瞻性承诺，也是应对当前挑战的最佳解决方案。

参加此次会议的欧盟委员会负责能源事务的委员卡德丽·西姆松表示，当天举行的会议正值欧盟“REPowerEU”能源计划发布一周年之际，该计划旨在加速可再生能源的部署，增加对能效的投资，同时促进能源供应的多样化。欧盟委员会将帮助地中海地区打造绿色能源枢纽。

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