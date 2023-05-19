5月19日，中国—中亚峰会在西安成功举行。

中国和中亚国家元首同意，以举办这次峰会为契机，正式成立中国—中亚元首会晤机制，每两年举办一次，轮流在中国和中亚国家举办。下次峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。

元首们同意在中国设立中国—中亚机制常设秘书处。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)