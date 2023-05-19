新华社西安5月19日电 专访：中国－中亚峰会对地区发展意义重大——访塔吉克斯坦经济发展与贸易部部长扎夫基佐达

新华社记者赵博超 董越 眭黎曦

塔吉克斯坦经济发展和贸易部部长扎夫基佐达18日在西安接受新华社记者专访时表示，中亚地区潜力巨大，包括塔吉克斯坦在内的中亚国家正致力于深挖与中国合作潜力，中国－中亚峰会的举行对地区发展意义重大。

中国－中亚峰会18日至19日在西安举行。

“本届峰会将进一步深化塔中合作。”扎夫基佐达说，峰会也将推动中亚其他国家与中国的合作走深走实。

扎夫基佐达表示，塔吉克斯坦高度珍视对华合作，在两国真诚友谊和元首战略指引的推动下，两国合作持续发展，达到历史新高度。“中国政府和中国投资者正在帮助塔吉克斯坦实现发展目标。”

中国企业在塔吉克斯坦制造业、农业、能源、旅游业、贸易等领域投资兴业。扎夫基佐达说，中国已成为塔第一大投资来源国和第三大贸易伙伴。

今年恰逢“一带一路”倡议提出十周年。塔吉克斯坦是第一个与中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。在“一带一路”倡议推动下，中塔务实合作快速发展。扎夫基佐达就此表示，今年对于塔中两国来说都值得纪念。

中塔关系具有深厚的历史渊源、坚实的政治基础、丰富的合作内涵、广泛的民意支持。塔吉克斯坦总统拉赫蒙于5月16日至19日出席中国－中亚峰会并对华进行国事访问。扎夫基佐达介绍说，塔政府期待加强对华关系，此次访问和中国－中亚峰会期间，塔中双方在能源、制造、贸易、交通等领域签署多项合作协议，扎夫基佐达表示相信这些文件的落实将进一步推动两国合作。

谈及中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，扎夫基佐达指出，中方提出这些非常及时，塔方对这些倡议表示欢迎，期待这些倡议进一步推动中亚发展和地区合作。

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