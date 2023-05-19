5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市国际会议中心主持中国—中亚峰会，在主旨讲话中就如何建设中国—中亚命运共同体提出“四个坚持”。

习近平指出，去年，我们共同宣布建设中国—中亚命运共同体。这是我们在新的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出的历史性选择。建设中国—中亚命运共同体，要做到四个坚持。

一是坚持守望相助。我们要深化战略互信，在涉及主权、独立、民族尊严、长远发展等核心利益问题上，始终给予彼此明确、有力支持，携手建设一个守望相助、团结互信的共同体。

二是坚持共同发展。我们要继续在共建“一带一路”合作方面走在前列，推动落实全球发展倡议，充分释放经贸、产能、能源、交通等传统合作潜力，打造金融、农业、减贫、绿色低碳、医疗卫生、数字创新等新增长点，携手建设一个合作共赢、相互成就的共同体。

三是坚持普遍安全。我们要共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力干涉地区国家内政、策动“颜色革命”，保持对“三股势力”零容忍，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永沐和平的共同体。

四是坚持世代友好。我们要践行全球文明倡议，赓续传统友谊，密切人员往来，加强治国理政经验交流，深化文明互鉴，增进相互理解，筑牢中国同中亚国家人民世代友好的基石，携手建设一个相知相亲、同心同德的共同体。

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