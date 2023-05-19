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习近平就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”

2023年05月19日10:55 | 来源：新华社微博
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5月19日上午，国家主席习近平在陕西省西安市国际会议中心主持中国—中亚峰会，在主旨讲话中就建设一个什么样的中亚提出“四点主张”。

习近平指出，当前，百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。中亚是亚欧大陆的中心，处在联通东西、贯穿南北的十字路口。

世界需要一个稳定的中亚。中亚国家主权、安全、独立、领土完整必须得到维护，中亚人民自主选择的发展道路必须得到尊重，中亚地区致力于和平、和睦、安宁的努力必须得到支持。

世界需要一个繁荣的中亚。一个充满活力、蒸蒸日上的中亚，将实现地区各国人民对美好生活的向往，也将为世界经济复苏发展注入强劲动力。

世界需要一个和谐的中亚。“兄弟情谊胜过一切财富”。民族冲突、宗教纷争、文化隔阂不是中亚的主调，团结、包容、和睦才是中亚人民的追求。任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。

世界需要一个联通的中亚。中亚拥有得天独厚的地理优势，有基础、有条件、有能力成为亚欧大陆重要的互联互通枢纽，为世界商品交换、文明交流、科技发展作出中亚贡献。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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