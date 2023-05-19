新华社联合国5月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽18日表示，乌克兰危机没有军事解决方案。对话谈判才是恢复和平的根本之道。当前形势下，各方要以最大的诚意和最强的紧迫感推动政治解决，为当事方重返谈判营造氛围，为停火止战创造条件。

耿爽在安理会审议向乌克兰提供武器问题时表示，不断向战场投放武器将导致战事升级蔓延，造成更多平民伤亡，催生更多流离失所，使和平谈判的环境更加恶劣、停火止战的希望更加渺茫。不断向战场投放武器将产生巨大扩散风险。这些武器弹药一旦落入恐怖分子或武装团伙手中，很可能在更大地理范围内造成新的动荡、夺取更多无辜生命。不断向战场投放武器将给战后重建带来严峻挑战。阿富汗、伊拉克、索马里等地的惨痛教训一再告诫国际社会，战争遗留武器和爆炸物对战后重建构成安全隐患，增加额外负担。

耿爽强调，中方在乌克兰问题上始终站在和平一边、站在对话一边，始终积极劝和促谈。中方既不是乌克兰危机的制造者，也不是乌克兰危机的当事方，更未向乌克兰危机的任何一方提供武器。中国政府日前派出欧亚事务特别代表李辉前往乌克兰、波兰、法国、德国、俄罗斯访问，就政治解决危机同各方沟通。中方也欢迎非洲六国元首计划对俄罗斯和乌克兰的访问能够推动停火止战。中方呼吁国际社会形成解决乌克兰危机的最大公约数，凝聚起劝和促谈的最大合力，共同为推动乌克兰危机早日政治解决发挥建设性作用。

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