本报西安5月18日电 （记者俞懿春、李强）5月18日上午，国家主席习近平在西安同来华出席中国—中亚峰会并进行国事访问的塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈。

习近平指出，中塔建交以来，两国关系实现从睦邻友好到战略伙伴再到全面战略伙伴关系的飞跃。中塔关系具有深厚的历史渊源、坚实的政治基础、丰富的合作内涵、广泛的民意支持。新形势下，中方愿同塔方一道努力，全面提升各领域合作水平，推动构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体。

习近平强调，双方要在相互尊重、高度互信基础上，深化全方位战略合作，在涉及主权、独立、安全、领土完整等核心利益问题上坚定相互支持，做彼此信赖的战略伙伴。双方要加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，深化经贸、互联互通、农业、大项目等方面合作，中方愿进口更多塔吉克斯坦优质农产品。要密切人文交流，办好鲁班工坊，加强教育、媒体合作，讲好中塔友好故事，筑牢两国关系的民意和社会基础。中方愿同塔方加强执法安全合作，维护两国和地区共同安全，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，维护广大发展中国家共同利益，推动构建人类命运共同体。我相信，在各方共同努力下，此次中国—中亚峰会一定能开成一次内容丰富、成果丰硕的峰会，开启中国—中亚合作新时代。

拉赫蒙表示，塔中关系建立在高度互信、相互尊重、相互支持的基础之上。今年是塔中建立战略伙伴关系十周年，两国关系已经成为国与国睦邻友好、真诚合作的典范。塔方坚定不移恪守一个中国政策，坚定不移致力于发展塔中战略伙伴关系，构建塔中命运共同体。这符合两国和两国人民的根本利益。塔方支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，愿推动塔国家发展战略与共建“一带一路”倡议深度对接，借鉴中国发展经验，加强两国经贸、产能、农业、交通、绿色经济、人文等领域合作。塔方愿同中方一道，开好首次中国—中亚峰会，建设好中国—中亚机制。

会谈后，两国元首签署了《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国联合声明》，共同见证签署经贸、互联互通、科技、地方交流等领域多项双边合作文件。

蔡奇、王毅、秦刚等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 01 版）

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