本报西安5月18日电 （记者张光政、白紫微）5月18日上午，国家主席习近平在西安同来华出席中国—中亚峰会并进行国事访问的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会谈。两国元首宣布，将中吉关系提升为新时代全面战略伙伴关系。

习近平指出，去年我们两度会面，就中吉关系和两国各领域合作达成的重要共识正在得到有效落实，为两国关系发展注入强劲动力。中吉关系已经走过31年发展历程，中方愿同吉方构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体，助力两国发展振兴。

习近平强调，中吉要加大相互支持，特别是明确有力支持彼此核心利益，做相互信任、相互倚重的好朋友。要加强发展战略对接和政策协调，以高质量共建“一带一路”推进各领域务实合作，提升经贸合作水平，推进民生项目建设和扶贫减贫、乡村振兴等领域合作，深化互联互通合作，早日启动中吉乌铁路建设。中方愿增加进口吉优质农副产品，鼓励更多中国企业赴吉投资兴业。双方还要加强地方合作，扩大人文交流，筑牢两国关系发展的社会和民意基础。要深化安全合作，为共建“一带一路”和两国发展建设提供良好安全环境。

扎帕罗夫表示，很高兴来到充满历史意义的古丝绸之路起点访问，热烈祝贺中国成功完成系列国内重大政治议程，相信在习近平主席坚强有力领导下，中国各领域发展必将取得新的辉煌成就，在世界上发挥更加重要作用。当前吉中关系处于历史最好水平，吉方支持中方在台湾、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场坚定不移，支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议，愿同中方坚定相互支持，密切沟通协作，共同促进两国和地区安全与发展。吉方将全力为中国企业提供安全良好的投资环境，持续推进共建“一带一路”。今天我们将吉中关系提升至新时代全面战略伙伴关系，并就构建吉中命运共同体达成一致，必将推动两国全方位互利合作迈上新的台阶。

扎帕罗夫表示，我对即将举行的中国—中亚峰会充满期待，愿同中方一道将其打造成为中亚国家和中国密切双边和地区合作的新平台。

会谈后，两国元首签署了《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于建立新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》，并共同见证签署经贸、产业与投资、海关、农业、人文等领域多项双边合作文件。

蔡奇、王毅、秦刚等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 01 版）

(责编：刘叶婷、崔越)