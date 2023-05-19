5月18日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在陕西省西安市大唐芙蓉园为出席中国—中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会。宴会后，习近平夫妇同贵宾们共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国—中亚青年艺术节开幕式演出。这是习近平发表欢迎致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎中亚各国元首。

新华社记者 黄敬文摄

5月18日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在陕西省西安市大唐芙蓉园为出席中国—中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会。宴会后，习近平夫妇同贵宾们共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国—中亚青年艺术节开幕式演出。这是习近平夫妇在紫云楼前同贵宾合影留念。

新华社记者 丁海涛摄

■ 陕西是古丝绸之路的东方起点，见证了中国同中亚国家两千多年的深厚友谊。千百年来，中国同中亚人民互通有无、互学互鉴，创造了古丝绸之路的辉煌，书写了人类文明交流史上的华章。中国同中亚国家建交以来，走过了不平凡历程，取得了举世瞩目成就。无论国际风云如何变幻，我们始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越，为促进地区和平与发展注入正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献

■ 深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。相信在我们共同努力下，明天的峰会一定会取得圆满成功，开启中国中亚关系新时代。我们诚挚欢迎中亚国家搭乘中国发展快车，共同开创中国—中亚合作更加美好的明天

本报西安5月18日电 （记者吴乐珺、俞懿春）5月18日晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛在陕西省西安市大唐芙蓉园为出席中国—中亚峰会的中亚国家元首夫妇举行欢迎仪式和欢迎宴会。

维夏之月，百卉俱开。暮色中的大唐芙蓉园楼阁巍峨，流光溢彩，美轮美奂。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和夫人扎帕罗娃、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫和夫人米尔济约耶娃陆续抵达。

习近平夫妇在紫云楼前同贵宾亲切握手，互致问候，并合影留念。

习近平夫妇为贵宾举行唐朝传统迎宾仪式。紫云楼前，礼乐和鸣，明快有力的古代佾舞、绚丽婀娜的芙蓉花舞，表达了古都西安人民的热情好客，体现了中华文化兼容并蓄的精神风貌。

习近平和彭丽媛同贵宾们共同前往元功门举行欢迎宴会。

习近平发表欢迎致辞，代表中国政府和中国人民热烈欢迎中亚各国元首。习近平指出，陕西是古丝绸之路的东方起点，见证了中国同中亚国家两千多年的深厚友谊。千百年来，中国同中亚人民互通有无、互学互鉴，创造了古丝绸之路的辉煌，书写了人类文明交流史上的华章。中国同中亚国家建交以来，走过了不平凡历程，取得了举世瞩目成就。无论国际风云如何变幻，我们始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，国家关系实现从睦邻友好到战略伙伴，再到命运共同体的历史性跨越，为促进地区和平与发展注入正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

习近平强调，深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。相信在我们共同努力下，明天的峰会一定会取得圆满成功，开启中国中亚关系新时代。我们诚挚欢迎中亚国家搭乘中国发展快车，共同开创中国—中亚合作更加美好的明天。

宴会后，习近平夫妇同贵宾们共同观看中国同中亚国家人民文化艺术年暨中国—中亚青年艺术节开幕式演出。

演出呈现了十三朝古都风华和丝路共鸣，展现了千里秦岭的绿水青山及人民对幸福生活的向往。来自中国和中亚五国的歌手联袂演唱主题曲《美美与共》，赢得各国元首夫妇和现场观众的热烈掌声。

蔡奇、王毅、秦刚等出席上述活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 01 版）

(责编：刘叶婷、崔越)