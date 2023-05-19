新华社乌兰巴托5月19日电（记者阿斯钢 苏力雅）“茶和天下·雅集”中国文化和旅游周——茶文化展暨交流研讨会18日在蒙古国首都乌兰巴托开幕。中蒙两国政府官员、茶文化专家学者以及企业代表等近70人出席开幕式。

此次活动内容包括中国茶历史和文化图片展、茶具茶叶展以及相关研讨会，旨在以茶为媒、以茶论道，通过展出茶文化主题的图片和实物，介绍中蒙茶文化的发展与变迁，以及茶文化背后的人文精神、和合之美。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙在致辞时说，古代“万里茶道”以和平、友好、开放、包容的精神，在中蒙两国之间开辟了商贸之路，架起了民心相通的桥梁。新冠疫情期间，中蒙两国人民守望相助，携手抗疫，谱写了“羊来茶往”的历史佳话。

蒙古国外交部邻国局局长阿勒坦格列尔表示，“万里茶道”自古便是连接贯通蒙中文化的“动脉”，承载着蒙中文化交流的伟大使命，具有丰厚的历史价值，对蒙中政治互信、经贸合作、文化交流具有重要意义。相信此次活动可以让蒙古国民众更加深入了解中国茶文化的内涵，希望可以经常举办此类活动。

据李峙介绍，当天举办的茶文化展以及研讨会是“茶和天下·雅集”系列活动在蒙古国的首场活动。乌兰巴托中国文化中心还将展播介绍中国文化、旅游和茶文化的系列视频，推出中国陕西茯茶茶艺展和品茶活动，举办中国陕西文化和旅游推介会。6月，“茶和天下·雅集”系列活动将在蒙古国东戈壁省赛音山达举办相关展览。

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