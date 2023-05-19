新华社贝鲁特5月18日电（张哲 李竹林）中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队17日接受联合国军事能力评估，所有项目均高标准通过。

评估组由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部7个部门共11人组成，对中国维和多功能工兵分队的人事、情报、训练、防卫、通信等17类、695项内容进行了全面检查。

据了解，此次军事能力评估是联合国对维和部队进行的一项系统性评估，涉及内容多、覆盖范围广，旨在检验各维和部队是否具备高标准完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力。

经过全要素、全方位的检查评估，中国维和分队各项指标均达到评估标准，以总评全优的成绩通过任务期内最后一次军事能力评估。联黎部队司令部评估组组长张东杰中校表示：“中国维和多功能工兵分队充足的准备、良好的面貌和专业的素养给我们留下了深刻印象，同时你们所取得的成绩给联黎部队树立了一个良好的榜样。”

中国第21批赴黎维和多功能工兵分队作战参谋惠超凡说：“通过军事能力评估，有效检验了分队战备能力和训练水平，为我们更好地执行维和任务打下坚实基础。”

自去年8月部署到任务区以来，中国第21批赴黎维和多功能工兵分队已累计清排雷场面积逾6900平方米，安全排除地雷1250余枚、未爆弹1枚，为维护黎南部地区和平稳定发挥重要作用。

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