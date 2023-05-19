人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国赴黎维和多功能工兵分队高标准通过军事能力评估

2023年05月19日08:36 | 来源：新华网
小字号

新华社贝鲁特5月18日电（张哲 李竹林）中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队17日接受联合国军事能力评估，所有项目均高标准通过。

评估组由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部7个部门共11人组成，对中国维和多功能工兵分队的人事、情报、训练、防卫、通信等17类、695项内容进行了全面检查。

据了解，此次军事能力评估是联合国对维和部队进行的一项系统性评估，涉及内容多、覆盖范围广，旨在检验各维和部队是否具备高标准完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力。

经过全要素、全方位的检查评估，中国维和分队各项指标均达到评估标准，以总评全优的成绩通过任务期内最后一次军事能力评估。联黎部队司令部评估组组长张东杰中校表示：“中国维和多功能工兵分队充足的准备、良好的面貌和专业的素养给我们留下了深刻印象，同时你们所取得的成绩给联黎部队树立了一个良好的榜样。”

中国第21批赴黎维和多功能工兵分队作战参谋惠超凡说：“通过军事能力评估，有效检验了分队战备能力和训练水平，为我们更好地执行维和任务打下坚实基础。”

自去年8月部署到任务区以来，中国第21批赴黎维和多功能工兵分队已累计清排雷场面积逾6900平方米，安全排除地雷1250余枚、未爆弹1枚，为维护黎南部地区和平稳定发挥重要作用。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部