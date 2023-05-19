【东盟专线】中国——东盟文化交流活动在泰国曼谷举行

中新社曼谷5月18日电 (记者 李映民 王国安)5月18日是“世界博物馆日”。当天，“华彩丝路匠心筑梦”中国—东盟文化交流活动在泰国曼谷华彬东西方文化交流中心(东盟)举行。

该活动由中国新闻社、北京华彬文化基金会联合主办，内容包括“探寻‘一带一路’文化传承与互鉴交流活动”和“丝路印迹——‘一带一路’古建图片展”等。活动同时在北京设有会场，曼谷和北京两地“云端”连线。泰国副总理阿努廷以及来自中泰两国的政府代表、企业家、专家学者、媒体人士等200多人出席。

华彬集团董事长严丹骅在致辞时欢迎各界人士出席此次活动。她表示，未来将以华彬东西方文化交流中心(东盟)为平台，为中国与东盟各国的文化交流和共建“一带一路”做出更多贡献。

活动现场，专家学者和嘉宾等就文化传承等话题展开深入交流。

此次展览分为“神工意匠”“东西辉映”“文明互鉴”三个单元，遴选古今中外名家拍摄的中国以及丝路沿线国家古建筑的经典摄影作品，并首次以影像方式呈现以颐和园“仁寿殿”为设计蓝本的大型中式木作技艺成果——华彬东西方文化交流中心(东盟)。展览通过展示“一带一路”沿线国家的历史文化遗产，共促中国和东盟民心相通、文化共鉴。(完)

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