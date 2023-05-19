中新社雅加达5月18日电 (记者 李志全)当地时间5月18日22时30分，印尼雅万高铁哈利姆、卡拉旺、瓦立尼、德卡鲁尔4座牵引变电所27.5千伏馈线相继合闸，接触网一次送电成功，标志着雅万高铁实现全线接触网送电。

接触网送电是指将高铁沿线地方电网的高电压，通过铁路牵引变电所转化为27.5千伏单相工频交流电后，再输送到高铁线路上方的接触网上，为高铁列车运行提供动能。这也是雅万高铁联调联试前的最后一个重要工序。

此前4月17日，雅万高铁项目拨通首个GSM-R网络电话。5月8日，雅万高铁首张客票样票成功打印。

雅万高铁线路全长142.3公里，共架设接触网导线384.6条公里，设牵引变电所4座。雅万高铁牵引供电系统全部按照中国技术、中国标准设计施工，主要由电力机车牵引网供电主系统、行车设备及生产生活低压供电主系统等构成，接触网全系统、变电及电力微机保护系统、交直流系统等核心设备均由中国制造。

为确保雅万高铁接触网一次送电成功，中国铁路国际有限公司牵头组织联合体施工单位中铁电气化局，编制了详尽的电力牵引供电工程受电启动方案，明确送电范围、步骤、安全技术措施及应急抢修预案。同时，通过安全巡逻车在高铁沿线周边巡逻宣传、安保人员定点看护等形式，确保雅万高铁送电安全。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设的“第一单”。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。(完)

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