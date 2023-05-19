中新网5月19日电 综合美媒报道，当地时间5月18日，美国国会共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林宣布，计划提交针对总统拜登的弹劾条款，指控拜登违反了就职誓言，未能保护美国边界和国家安全等。

据报道，格林在新闻发布会上指责拜登“系统性地摧毁这个国家”，“故意不履行总统职责”。

格林称，她还针对美国司法部长加兰德和国土安全部部长马约卡斯提出弹劾条款。

格林表示，她与共和党领导层的其他成员讨论了提交弹劾条款的计划，并表示他们没有要求她停止推进。

白宫对此表示强烈谴责，称格林的弹劾条款是“无耻的政治噱头”。声明还称，拜登关注的是对美国人重要的事情，比如美债违约导致经济崩溃，以及保护正在创造美国制造业就业机会的投资，而非“政治攻击”。

美国《国会山报》注意到，在拜登就任美国总统后不久，格林就曾对他提出过弹劾条款。此外，美国前总统特朗普的海湖庄园遭到搜查并发现机密文件后，格林则又对司法部长加兰德提出了弹劾条款。但有关两人的弹劾在众议院尚未取得任何进展。

美国全国广播公司(NBC)称，美国历史上此前共有三位总统遭到国会弹劾，分别是约翰逊、克林顿和特朗普。其中，特朗普是美国历史上首位任内两度遭弹劾的总统。

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