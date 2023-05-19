新华社基加利5月17日电 （记者吉莉）第六届中国国际进口博览会（进博会）推介会17日在卢旺达首都基加利举办，介绍进博会国家展、企业商业展、虹桥论坛等，卢旺达政府部门代表及商界人士参加活动。

中国驻卢旺达大使王雪坤在推介会上表示，近年来中卢双边贸易稳定快速增长，越来越多卢旺达农产品通过“绿色通道”进入中国市场，进博会已成为各国企业和产品打开中国市场最重要平台之一，希望更多卢旺达企业了解并参与进博会。

中国国际进口博览局代表宋尚哲表示，进博会举办5年来，汇聚卢旺达优质商品，助力中卢经贸合作，支持卢旺达企业开拓巨大的中国市场。进博会将推行一系列政策和激励措施，为卢旺达及其他非洲国家参展商提供便利。

卢旺达发展署副首席执行官内莉·穆卡扎伊尔表示，进博会为卢旺达企业提高产品品牌知名度和吸引中国投资者搭建了极好的平台，卢旺达企业将在今年进博会上进一步探索中国市场。

第六届进博会将于11月在上海举办。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 17 版）

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