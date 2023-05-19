本报北京5月18日电 （记者苑基荣）国家国际发展合作署（以下简称“国合署”）18日举行《国际发展合作的中国实践》发布会。中国国际发展知识中心，有关政府部门、智库、企业代表，有关国家驻华使节和国际组织驻华代表100余人出席。

国家国际发展合作署副署长钟海东表示，《国际发展合作的中国实践》是国合署最新创办的国际交流平台，旨在全面介绍中国在新时代新征程上开展对外援助和国际发展合作的做法和实效。首发的两期报告将分别介绍中国抗击新冠疫情国际援助和紧急人道主义援助情况。

各方积极评价中国长期以来为促进全球发展事业所作的重要贡献，高度赞赏中国开展抗疫援助和紧急人道主义援助取得的重要成果，表示愿同中方继续加强合作，推进共建“一带一路”、落实好全球发展倡议，开创人类和平发展的美好明天。

《国际发展合作的中国实践》由国合署主办，中国国际发展知识中心承办，将持续发布中国的对外援助和国际发展合作理念政策、实践成效和前景展望。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 17 版）

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