一、应中华人民共和国主席习近平邀请，塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙于2023年5月16日至19日对中华人民共和国进行国事访问。两国元首在亲切友好的气氛中举行会谈，就各领域互利合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

二、双方高度评价两国建交31年来各领域合作取得的丰硕成果，一致认为，双方签署的各联合声明、联合宣言和条约为两国关系发展奠定了坚实的法律基础。双方将在相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则指引下，在遵守国际法准则和尊重彼此利益的原则基础上，继续深化政治互信，拓展务实合作，夯实传统友谊。基于两国高水平合作和深化双边关系的共同愿望，双方致力于构建世代友好、休戚与共、互利共赢的命运共同体。

三、双方强调，中塔正处于国家发展和民族复兴的关键时期。塔方热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功、习近平主席当选连任中共中央总书记和国家主席，高度评价近10年中国经济社会发展取得的伟大成就。塔方高度评价中国在社会主义现代化国家建设和中华民族伟大复兴事业中取得的历史成就，坚信在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国到2035年基本实现社会主义现代化、到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标一定会实现。

中方高度评价在埃莫马利·拉赫蒙总统领导下，塔吉克斯坦在政治和社会经济改革、落实塔2030年前国家发展战略方面取得的丰硕成果。为发展同其他国家的友好关系，塔吉克斯坦共和国自独立以来实行以相互尊重、平等相待、互利合作为基础的和平无私的开放政策，取得巨大成就。中方坚决支持并尊重塔方实行开放务实的对外政策。

四、双方愿在人类命运共同体倡议框架下，在互相尊重主权和领土完整、边界不可侵犯和不干涉内政原则基础上，扩大互利合作，加强友好伙伴关系。

双方将继续在涉及国家主权、安全和领土完整等核心利益问题上相互支持。

塔方坚定恪守一个中国原则，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。塔方坚决反对任何形式的“台独”，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

双方坚决反对将人权问题政治化、工具化和搞双重标准，坚决反对任何国家以人权为借口干涉别国内政。

五、双方一致认为，元首外交为推动中塔全面战略伙伴关系发挥了重要的战略引领作用。双方将保持高层交往和各层级接触的良好势头，及时就中塔关系中的重大问题和国际地区形势交换意见，不断加强战略沟通，增进战略和政治互信。

六、双方一致认为，立法机构交往是中塔关系的重要组成部分，加强立法机构间双多边合作将为深化两国战略伙伴关系、增进互谅互信注入新动力。双方支持强化中国全国人民代表大会和塔吉克斯坦议会的协作，主张继续通过友好小组等渠道推动立法机构合作。

七、双方愿积极推动共建“一带一路”倡议和塔吉克斯坦2030年前国家发展战略对接。塔方强调，2023年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年，塔方对此表示衷心祝贺。双方指出，塔方是最早支持这一全球倡议的国家之一，也是倡议的积极参与者。塔方愿落实该倡议下的重大战略项目。

为保障两国社会经济稳步发展，双方将全面落实现有双边文件和业已达成的共识，根据本国法律采取措施保障合作项目的安全稳定运营，促进“一带一路”倡议框架下的经贸、投资、金融、科技、旅游、交通通信、水电、信息技术、生态、人文、工业、农业、粮食安全、数字、云技术、人工智能等领域合作，发展绿色能源，提高能源利用率。

八、双方将采取措施进一步扩大双边贸易规模，丰富贸易种类，挖掘贸易潜力，深化“丝路电商”框架下合作，发掘扩大两国贸易和创新合作的新机遇。双方将推动高附加值、高技术商品贸易，促进两国贸易均衡发展。塔方愿扩大对华出口纺织、化学、农业、有色金属及其他产品。双方商定将加快塔吉克斯坦优质农产品输华检疫准入。

双方愿研究在机械制造、道路施工技术、电信、制药、石油天然气、轻工业、煤炭、化学和食品工业、建材生产、电力、矿产资源、交通基础设施、灌溉和土壤改良、农业基础设施和其他社会领域实施合作项目。

中方愿支持塔吉克斯坦举办经贸、工业能源、交通物流和人文领域国际活动。

双方强调切实落实2017年签署的《中塔合作规划纲要》具有重要意义。

塔方愿参与2023年在中国举办的国际进口博览会、进出口商品交易会、中国—亚欧博览会等国际经贸投资活动。

双方高度评价中塔政府间经贸合作委员会及其新疆—塔吉克斯坦毗邻地区经贸合作分委会对深化两国务实合作发挥的统筹协调作用，愿进一步发挥该委员会作用。

九、双方强调进一步深化工业合作十分重要，愿适时举行投资合作工作组会议。

中方愿研究向塔方提供优惠性质贷款用于落实社会和基础设施项目。

中方愿在塔自由经济工业区组织合作加工当地矿产资源，生产高附加值产品。

十、双方将深化合作，促进塔吉克斯坦农业现代化，推动全年种植农作物的研究和加工，共同保障粮食安全。双方指出，加强中塔农业合作委员会工作十分必要，相信《2023—2025年农业领域合作行动计划》将成为两国农业合作发展路线图。

双方强调，中国在消除贫困领域有丰富经验，商定将逐步采取联合措施，向塔吉克斯坦引进中方先进脱贫经验，为塔持续发展作出贡献。

十一、双方强调，加强区域交通基础设施互联互通具有重要意义。双方将继续努力，推动铁路、公路交通走廊建设。中方注意到塔方关于推进中—塔—乌兹别克斯坦公路现代化建设、充分发挥库里亚布市物流中心潜力来发展“中—塔—乌—土库曼斯坦—伊朗—土耳其”多式联运走廊的建议。双方指出，建设中—塔—阿富汗北部经济交通走廊具有重要意义。双方强调，保持卡拉苏—阔勒买口岸全年畅通和不间断通关非常重要。双方愿在“一带一路”框架下研究戈尔诺—巴达赫尚自治州瓦尔舍兹至卡拉苏—阔勒买口岸公路建设项目和该口岸现代化改造问题。

双方愿加强航空领域合作，研究开通两国首都间和更多城市间直航。

双方同意继续完善农产品通关“绿色通道”，提升两国货物通关效率，加强高质量农产品和食品相互检验检疫准入合作。

双方将采取必要措施优化过境检查、司机和空乘人员过境手续等。

双方愿为国际公路和多式联运创造良好条件。

十二、塔方高度评价中国因时因势优化调整疫情防控政策，认为这为中外人员安全健康有序往来创造了更好条件，为全球经济发展带来更多利好。双方坚决反对将疫情和病毒溯源问题政治化。

双方为应对新冠疫情进行有效协作，积累了丰富经验，愿继续就抗击传染病问题加强协调。

十三、中方欢迎塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙关于全球水问题的系列倡议，注意到“水促进可持续发展”2018—2028十年行动第二届高级别会议的成功举办。中方高度评价2023年3月22日至24日塔吉克斯坦共和国和荷兰王国在纽约成功举办联合国水大会，注意到塔吉克斯坦共和国向联合国大会提出的关于将2025年定为国际冰川保护年的特别决议顺利通过。

塔方高度评价中国国家主席习近平提出的全球发展倡议，认为该倡议为实现联合国2030年可持续发展目标作出积极贡献。双方愿积极落实该倡议。

塔方支持中方提出的全球文明倡议，愿同中方共同推动全球文明交流互鉴。

中方注意到塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙关于制定并通过《上海合作组织至2030年经济发展战略》的倡议，该倡议旨在为推动上合组织经济合作取得战略性进展创造条件，提高民众生活水平。

十四、双方强调，进一步深化双方在打击“三股势力”，非法贩毒，跨国有组织犯罪，武器、弹药、爆炸物走私以及网络犯罪方面的合作具有重要意义。双方将继续加强在保障国际信息安全，巩固边境安全和打击经济犯罪领域的双边合作。

中方注意到塔吉克斯坦共和国举办高级别国际会议“杜尚别进程”、同联合国于2022年10月18日至19日在杜尚别共同举办“打击恐怖主义和防止恐怖分子流窜的国际和地区安全与边境管控合作”高级别会议，为推进多边协作打击中亚地区恐怖主义及恐怖主义融资作出努力。

中方支持在杜尚别建立上海合作组织禁毒合作协调机构。

为有效应对现代威胁与挑战，两国执法安全部门将继续进行联合反恐演习，提高联合行动能力，共同维护地区稳定。双方积极评价两国军事和军技合作水平，将继续加强各层级交流，支持开展密切的军事和军技合作。

双方愿加强应急管理交流合作，在预防自然灾害、安全生产和应急救援等领域开展务实合作。

双方将深化司法领域合作，推动检察机关代表互访和人才培养合作等。

十五、双方将继续扩大教育、科学、体育、旅游、考古、卫生和制药等人文领域合作，加强媒体、科学机构和友好协会的交流。双方愿在两国首都及其他城市举办文化日活动，愿在对等原则基础上研究互设文化中心。

十六、双方指出，科技合作对落实优先方向基础和应用研究联合项目具有重要意义。双方愿开展高科技和创新合作。

双方肯定就建设“数字丝绸之路”建立机制加强合作的必要性，愿共同推进数字经济合作，鼓励两国企业、园区等加强在数字贸易、人工智能、大数据、电子政务、区块链领域的合作。塔方愿继续同中国大型企业合作，引进现代科技和方案，发展高速互联网和移动通信。

中方愿同塔方开展旅游合作，根据疫情形势恢复旅游交流，为发展旅游业创造条件。中方支持塔方在中国开展旅游推广活动。塔方积极支持开辟联合旅游路线，建设宾馆、饭店，并愿在该领域加强人才培养合作。

双方将扩大和深化卫生领域合作，加强医疗机构间科学和实践经验交流机制，包括远程医疗和传统医学。

双方认为，就降低气候变化负面影响、保持生物多样性等环保问题，以及绿色和高效能源技术应用问题开展研究合作具有重要意义。

双方强调推动两国地方和友好城市间开展交流与合作十分重要，将推动更多地方建立友好省州市关系。

双方高度评价塔吉克斯坦民族大学孔子学院和塔吉克斯坦冶金学院孔子学院在学习中国语言文化方面发挥的重要作用。中方注意到塔方关于在哈特隆州建立孔子学院的建议。双方对在塔鲁班工坊工作表示满意。

双方愿加强体育领域合作。

十七、双方指出，加强国际协作是两国高水平战略伙伴关系和互信的重要体现。塔方支持中方提出的全球安全倡议，愿同中方开展交流合作，共同维护世界和地区和平与安全。

中方注意到塔吉克斯坦总统关于建立“环阿富汗安全带”的倡议。

双方将坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

双方将继续加强在联合国及其机构、世界贸易组织、上海合作组织、亚信、中国—中亚等国际和地区机制和论坛下的协作。

双方将共同努力，巩固上海合作组织作为有威信和影响力的多边组织的地位，维护欧亚地区的和平、安全与稳定，共同应对新威胁和挑战，加强成员国间互联互通及经贸、人文合作。

双方一致认为，维护中亚地区和平、稳定与发展，保护和推介中国和中亚历史文化遗产对本地区国家乃至整个世界具有重要意义。国际社会应充分尊重中亚地区的历史和文化传统及地区独特性，共同为推动地区发展和繁荣作出贡献。

中方高度评价中亚国家为实现地区和平、繁荣与稳定所作努力。2023年9月14日至15日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙将在杜尚别主持召开第五次中亚国家元首协商会议，中方对此表示欢迎。

双方支持成立中国—中亚元首会晤机制，认为这一新的多边合作形式将有助于中国同中亚国家在相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则基础上深化合作，共同维护地区和平、安全和可持续发展。

塔方高度评价在中国西安举办的首届中国—中亚峰会及中方为筹办峰会所作努力，强调本届峰会达成的共识非常重要。

十八、拉赫蒙总统对习近平主席和中国人民给予的热情友好接待表示衷心感谢，邀请习近平主席在双方方便的时候再次对塔吉克斯坦进行国事访问。

中华人民共和国主席 塔吉克斯坦共和国总统

习近平 埃莫马利·拉赫蒙

2023年5月18日于西安

（新华社西安5月18日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 03 版）

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