新华社基辅5月18日电 （记者李东旭）5月16日至17日，中国政府欧亚事务特别代表李辉访问乌克兰。其间，乌总统泽连斯基会见李辉，李辉分别同乌总统办公室主任叶尔马克、外交部长库列巴以及基础设施部、能源部、国防部等有关部门负责人举行会见。双方就政治解决乌克兰危机和中乌关系等问题交换意见。

双方一致认为，不久前习近平主席与泽连斯基总统的通话为中乌关系发展指明了方向，两国应共同努力，延续双方相互尊重、真诚相待的传统，把两国互利合作持续向前推进。

李辉阐述了中方关于政治解决乌克兰危机的立场主张，表示习近平主席提出的“四个应该”“四个共同”“三点思考”是中方政治解决乌克兰危机的根本遵循。化解危机没有灵丹妙药，需要各方从自身做起，积累互信，创造止战和谈条件。中方愿在《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件基础上，推动国际社会形成解决乌克兰危机的最大公约数，为尽快止战停火、恢复和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式为缓解乌人道局势发挥建设性作用，将继续向乌提供力所能及的帮助。

乌方表示，很高兴在乌中两国元首通话后不久接待李辉特别代表访乌。乌方重视中方作为联合国安理会常任理事国在国际事务中发挥的重要作用，欢迎中方为结束战火、恢复和平发挥积极作用。乌方始终奉行一个中国原则，愿同中方共同努力，推动乌中关系不断取得新的更大发展。

《 人民日报 》（ 2023年05月19日 02 版）

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