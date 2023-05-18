新华社北京5月18日电 题：美国是胁迫外交的“集大成者”

新华社记者

美国一些政客最擅长于对他国贴各种标签搞抹黑诬陷，“胁迫外交”就是他们近一段时间以来加在中国头上的又一诬陷之词。然而历史和现实都清楚表明，在国际舞台上大搞“胁迫外交”、危害世界和平与稳定的正是美国自己。

1971年，美国斯坦福大学教授亚历山大·乔治最早提出“胁迫外交”概念。他认为，胁迫外交是使用威胁或有限武力，迫使对手停止或扭转已采取的行动。长期以来，从经济制裁到技术封锁，从政治孤立到武力威胁，美国用自己的实际行动向世界表明：谁才是胁迫外交的“集大成者”。

美国胁迫外交劣迹罄竹难书。发展中国家是美国滥施胁迫外交的“重灾区”。对古巴实施经济、商业和金融封锁；不断强化对朝鲜制裁；对俄罗斯实施全方位制裁；违反公平贸易原则，对华强征关税……美国胁迫外交对发展中国家经济和民生造成巨大伤害。美国对盟友实施胁迫外交也不手软。强迫日本签订“广场协议”，使日本经济陷入长期停滞；以“经济人质”为手段肢解法国阿尔斯通公司；对欧洲多国挥舞关税大棒……让许多盟友充分领教美国的“损友”本质。美国还擅长以支持代理人战争、煽动他国内战等直接或间接方式干涉他国内政，以打击“不听话”的国家和地区。

美国的胁迫外交手段繁多。美国倚仗美元霸权，通过切断其他国家的美元供应和交易渠道，限制美元融通渠道、交易汇路等对其他国家施压和制裁；使用包括制裁、限制进出口、加征关税等各种贸易管制措施对他国实施经济胁迫；大搞“长臂管辖”，制定《反海外腐败法》《敌国贸易法》等国内法直接对特定国家、组织或个人实施制裁……美国还依靠强大军事实力、文化科技软实力等频频对他国实施政治胁迫、干涉他国内政。无论是对手还是盟友、大型集团还是小型机构，只要美国认为有利可图且目标不肯就范，美国的“胁迫”就会登场。

美国的胁迫外交危害全球。美国热衷于搞你输我赢的零和博弈，设立各种地缘“小圈子”，在全世界策动“颜色革命”，给全球和平与发展事业带来巨大损害。美国在全球的经济胁迫行为导致世界经济被人为分割，进一步条块化、碎片化，使经济全球化出现严重倒退。美国胁迫外交阻碍以金砖国家为代表的新兴市场经济体和发展中国家发展，对委内瑞拉、古巴等发展中国家的经济制裁和封锁直接打断这些国家的可持续发展进程，对中国、俄罗斯、印度等金砖国家和阿根廷、墨西哥、土耳其等新兴市场国家的经济制裁严重损害这些国家的经济利益。美国胁迫他国加入所谓“民主同盟”，胁迫其他国家在制裁俄罗斯问题上选边站队，胁迫欧洲盟友同美一道对伊朗持续制裁……其所作所为加剧国际社会对立，推高了世界陷入“新冷战”的风险。

美国无视自己大搞胁迫外交的事实，还动辄给中国等其他国家贴上胁迫外交标签。这种抹黑企图绝不会得逞。中国外交的重要传统就是坚持大小国家一律平等，从不以武力威胁他国，从不拼凑军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人家门口挑事，从不将手伸进别人家里，从不主动挑起贸易战，从不无端打压他国企业。诬蔑中国搞所谓胁迫外交，显然是贼喊捉贼，妄图误导国际舆论。

有美国学者一语道出美胁迫外交的本质：“你要么与我们为伍，要么与我们为敌。美国应该引领，盟国则应该追随，而反对美国至尊地位的国家将会遭殃。”美国长期以来大搞胁迫外交的斑斑劣迹，让世人看清美国外交的霸权霸道霸凌本质。刚则易折，柔则长存。美国应当停止霸凌和胁迫的行径，与世界各国平等相待、和平相处，否则必将遭到不断反噬。

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