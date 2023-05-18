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习近平会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

2023年05月18日19:11 | 来源：新华网
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　　新华社西安5月18日电（记者朱超、姜辰蓉）5月18日下午，国家主席习近平在西安会见来华出席中国－中亚峰会的土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫。

　　习近平指出，中土建交31年来，两国始终秉持相互尊重、互利共赢原则推进友好合作。今年1月你对中国成功进行国事访问，我们宣布将两国关系提升为全面战略伙伴关系，在双边层面践行命运共同体，翻开中土关系发展新篇章。中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，土库曼斯坦正朝着“强国的新时代复兴”目标迈进，中土关系发展潜力巨大，前景广阔。中方愿同土方一道努力，把两国关系不断推向前进，更好造福两国人民。

　　习近平强调，中方坚定支持土库曼斯坦维护国家主权、独立、领土完整，坚定支持土库曼斯坦走符合本国国情的发展道路，始终是土方值得信赖的朋友和伙伴。双方要充分发挥互补优势，释放合作潜力，全面提升合作的深度、广度和规模。中方愿同土方扩大经贸、天然气、互联互通等领域合作，拓展通信、航天等高新技术合作，支持更多中国企业赴土库曼斯坦投资兴业，两国地方省州也要行动起来，结合自身优势，开展更多对口合作。双方要以今明两年互办文化年为契机，深化人文交流。

　　习近平指出，中国同中亚国家唇齿相依、安危与共，是命运共同体。中方期待同五国共同努力，开好此次中国－中亚峰会，推动中国－中亚合作稳步发展，维护中亚地区和平稳定与长治久安。

　　别尔德穆哈梅多夫表示，土中友谊历久弥新，土中关系基于相互尊重、平等和互利共赢，前景广阔。土方高度珍视同中国的全面战略伙伴关系，愿同中方推进“复兴丝绸之路”战略同共建“一带一路”倡议对接，发挥土中合作委员会作用，深化能源、创新等重点领域合作，密切人文交流。中国－中亚机制将为深化友谊与合作提供新契机，对世界也具有重要意义。土方高度重视，愿同中方密切沟通合作，共同应对挑战，促进地区安全稳定和发展繁荣。

　　会见后，两国元首共同见证签署科技、海关等领域多项双边合作文件。

　　蔡奇、王毅、秦刚等参加上述活动。

(责编：崔译戈、张悦)

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