新华社北京5月18日电 题：“改稿”掩饰不了日本的军事野心

新华社记者郭丹 高文成

七国集团（G7）峰会召开前夕，在日本首相岸田文雄和美国《时代》周刊杂志间发生了一段“改稿”插曲。

岸田接受《时代》周刊专访，本想借美国杂志为自己造势，不承想“露脸”不成反遭“打脸”。该杂志刊出的封面文章标题是，“岸田欲抛弃数十年的和平主义，让他的国家成为真正的军事大国”。日本外务省见势不妙，急忙向《时代》提出异议，该杂志随后也很“识趣”地修改了其网络版内容，改口说“岸田正让曾经奉行和平主义的日本在全球舞台上扮演更加自信的角色”。

是真自信，还是真虚伪？一些日本政客嘴上大讲“和平主义”，但行动上却小动作不断，蚕食和平宪法。日本在外务省官网上将自己标榜为“爱好和平的国家”，实际却在织造一张充斥军事野心的暗网。

近年来，日本政府通过修改宪法解释，大幅调整安保政策，增加军费预算，不断掏空乃至抛弃该国战后长期奉行的和平主义。去年底，日本政府通过了新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，彻底放弃作为日本战后核心防务理念的“专守防卫”原则，彻底背离了战后和平宪法的和平理念。日本《东京新闻》发表社论说，战后日本的防卫政策是根据放弃战争、不保持战力的宪法第九条制定的，日本政府修改“安保三文件”使日本严重偏离战后的和平主义国家轨道。

此外，日本在西南诸岛的排兵布阵也在加速，还在国际社会中配合一些西方势力，拉帮结派、煽动军事对抗……日本在用实际行动一步步挣脱“专守防卫”的限制，让和平主义成为空架子，有名无实。

需要指出的是，日本近些年来种种军事扩张行动，常常玩些小把戏以蒙蔽世人，比如炒作周边威胁。为给安保政策转向找借口，日本政府修改“安保三文件”时大肆渲染“中国威胁论”，将中国定位为“迄今最大战略挑战”。日本军事评论员前田哲男指出，“安保三文件”渲染“中国威胁论”、大幅调整防卫政策的背后，既有美国推动的因素，也有日本谋求自身军事松绑、成为所谓“正常军事大国”的意图。

然而，日本的这些把戏早已被人看穿，渲染所谓周边威胁掩饰不了日本自身动机。日本正在脱离战后和平发展轨道，展现出越来越强的攻击性。

历史上日本曾步入军国主义歧途，犯下侵略扩张和反人类罪行，给地区和世界带来深重灾难。如今岸田政府的危险行径也越发让周边国家警觉。朝鲜外务省发言人指出，岸田政府谋求将日本打造成“进攻型军事强国”，新的安全战略会给朝鲜半岛和东亚带来严重的安全危机。俄罗斯外交部就日本政府修改“安保三文件”发表声明说，这是岸田政府对数届日本政府秉持的国家和平发展理念的“断然拒绝”，是“重返肆无忌惮的军事化轨道”。此举将“不可避免地引发新的安全挑战，并将导致亚太地区的紧张局势加剧”。

实际上，岸田政府不断与美国等西方国家勾结，企图借美西方之力推进自己的军事扩张，是引狼入室。日本谋求强化与美国的同盟关系，两国不断在东亚周边海域展开军事演习，积极配合美方搞“亚太版北约”。日本与北约频频互动，双方正商讨开设北约驻日办事处，岸田甚至还“成就”了一个与日本战后和平主义原则相悖的记录——成为首位出席北约峰会的日本首相。

由此可见，让《时代》周刊“改稿”，恰恰说明该刊最初的报道击中了日本政府的要害——“抛弃数十年的和平主义”。一些日本政客伪装出来的和平面孔，掩盖不了他们在军事扩张道路上“暴走”的野心与事实。日本在危险的道路上越走越远，令人警惕。

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