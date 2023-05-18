新华社德国弗莱堡5月18日电 综述：多位德国商界人士表示德企无法与中国“脱钩”

新华社记者单玮怡

多位德国商界代表日前接受新华社记者采访时表示，中德双边经贸合作促进两国共同发展繁荣，德国企业无法与中国“脱钩”，期待两国作为经济全球化积极推动者继续加强沟通与合作。

德国工商大会上莱茵河南部地区分会主席迪特尔·萨洛蒙告诉记者，德国与中国紧密的经贸合作关系是两国经济发展的重要动力。德国企业的发展与中国市场息息相关，德企不愿因“政治化”影响而重新定义对华关系。

“作为地区性商会，我们对区域内7万余家会员企业长期调研，其中有大批企业在华发展，没有企业考虑离开中国或停止在华业务。”萨洛蒙说。

作为德国黑森林地区工业界代表的德国巴登工业企业经济联盟长期关注德中经贸合作，联盟中近150家德国中小企业在中国设有分支机构，这些企业在华员工数总计超过3万人。

德国巴登工业企业经济联盟主席克里斯托夫·闵采尔说，德中两国经济具有非常强的互补性，双边经贸合作促进共同发展繁荣。他告诉记者，“中国是个快速发展、美丽迷人的国家，巨大的市场机遇吸引各国企业投资，市场蓬勃发展”。

对于德企代表而言，中国既是事关未来发展的重要生产基地和销售市场，更是值得信赖的合作伙伴。

德国无泄漏泵制造企业海密梯克泵业有限公司成立于1866年，其产品遍布全球42个国家和地区，于1997年在中国成立合资企业。

海密梯克泵业首席执行官尼古劳斯·克雷默介绍，企业在华发展迅速，中国于2022年成为企业的全球最大市场。“中国是我们重要原材料、半成品的进口来源和生产地，同时也是最重要的市场之一。我们对中国经济前景充满信心，也信任中方合作伙伴，更期待在中国广东继续投资。”

闵采尔说，海密梯克泵业是德中经贸合作的典型案例。全球化营造出有利于产业发展的国际环境，给德企带来更广阔市场和更好的国际生产分工，显著提高了企业效益。“如果我们现在就为德中合作精彩故事画上句号，那真是太可惜了！”

近年来，贸易保护主义和逆全球化趋势不断抬头，例如美国出台《通胀削减法案》推动制造业回流，对全球产业合理分工造成不利影响。对此，一些受访德国商界代表指出，随着美国相关法案的出台，欧洲也出现要求贸易保护的声音，“这将对全球经贸格局和市场造成严重伤害，是不理性且不可取的，我们非常不希望倒退到各国自给自足的时代”。

近来，德国领军企业负责人也强调不能与中国切断关系。据报道，德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松强调，切断与中国的经济关系是不现实的。与中国这个世界第二大经济体“脱钩”，对德国几乎所有的产业来说都是不可想象的。

今年以来，随着中国经济迎来“开门红”，德国企业界已纷纷采取实际行动加强与中国市场的合作，德国大众宣布在华斥资10亿欧元建设纯电动智能网联汽车研发、创新和部件采购中心；德国化工巨头巴斯夫表示视中国为未来的增长市场，正持续投资以实现在华业务长期增长；博世集团宣布在苏州投资约10亿欧元打造新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，主要服务中国市场。

德国商界代表告诉新华社记者，大批德国企业经过几十年在华发展，与中国市场和谐共进，对中国伙伴更加了解和信任，以自己的在华“成功故事”，不断丰富德中两国互利共赢的新篇章。

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