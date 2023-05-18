新华社北京5月18日电 题：休想以所谓“达标”蒙蔽世人——三论福岛核污染水处理

新华社记者

日本政府和东京电力公司（简称东电）的核污染水排海方案中，“多核素处理系统（ALPS）”是关键。日方坚持把经过ALPS处理的核污染水称为“处理水”，认为“处理水”已达标可排，但国际社会对福岛核污染水处理装置的安全性、有效性与可持续性始终存有疑虑。

首先，ALPS是仓促上马的工程，国际上并无运用先例，技术上仍不成熟，安全性存疑。2013年ALPS开始试运行，2022年3月才获日本原子能规制委员会“检查合格”。考虑到日本政府2021年就宣布了核污染水排海计划，这一姗姗来迟的“检查合格”似在追认既成的事实。

事实上ALPS运行期间不断出现问题。2016年，该装置被发现有4处漏水。2018年，所谓“处理水”中锶等放射性物质被曝超标。2021年，ALPS用于吸附排气中放射性物质的滤网近半数出现损坏，而这些滤网两年前刚换过一遍，此后东电一直未点检。

其次，福岛核污染水被彻底“处理”的有效性存疑。按照东电的说法，在133万吨核污染水中，132万吨已经过处理，但东电官网上核污染水处理情况示意图则显示“处理完毕”的只占其中三成，其他仍在“处理中”，实际并未达标。

更有问题的是，国际环保组织2020年在题为《东电福岛第一核电站污染水危机》的调查报告中指出，核污染水中存在高浓度的放射性碳14，ALPS设计之初没有考虑去除碳14。报告作者、德国研究人员肖恩·伯尼指出，东电直到2020年才承认所谓“处理水”中碳14的存在。

第三，ALPS的“寿命”不详，可持续性存疑。东电迄今未曾公布过ALPS的设计或使用寿命。根据东电目前的废堆计划，至少要到2041年至2051年才能达成福岛第一核电站彻底报废目标，这意味着其间大量核污染水将源源不断产生。而从ALPS滤网两年损伤近半等情况看，这一系统装置的“寿命”并不乐观。

除了以上因素，还缺乏独立的第三方监督机制对ALPS“处理水”进行监测。日本政府和东电将国际原子能机构（IAEA）的介入视为获得国际理解的“背书”，但美国夏威夷大学马诺分校教授、海洋生物学家罗伯特·里奇蒙质疑IAEA是否适合评估核污染水风险，“因为IAEA是旨在推动核能利用的机构，而我们的宗旨是保护人类和海洋”。

如果太平洋海域周边国家、太平洋岛国、渔业团体、环保组织等利益攸关方不能参与监督，日方一口咬定所谓“处理水”没问题就是自说自话。

正如斐济副总理卡米卡米加所质疑的：如果经过ALPS处理过的核污染水如此安全，日本为何不在自己国家、在本国农业等领域利用这些核污染水？

(责编：苏缨翔、刘叶婷)