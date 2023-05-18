新华社维也纳5月18日电 专访：期待与中国深化核领域合作——访国际原子能机构总干事格罗西

新华社记者刘昕宇 于涛

国际原子能机构总干事格罗西日前接受新华社记者专访，高度评价中国在核能与核技术领域取得的成就以及中国与国际原子能机构的长期紧密合作，表示期待进一步加强与中国在和平利用核能、核医学、核不扩散等领域的合作。

格罗西将于5月下旬访问中国，实地考察部分重要核设施。此行将是格罗西2019年就任国际原子能机构总干事后首次访华。

“我对此次访华期待已久。”格罗西说，中国在核领域处于世界领先地位，是国际原子能机构最重要的合作伙伴之一，到中国实地考察中国核事业的发展非常重要。

格罗西高度赞赏中国在和平利用核能领域取得的成就。他说，中国将核能发展作为实现减排和能源转型的路径之一，迄今取得的成就令人钦佩。此外，中国发挥核领域技术领先优势，积极为其他国家提供多元的核能发展技术方案。

格罗西表示，中国持续深入参与国际原子能机构各项事务，与机构在核技术应用、核医学、核不扩散等领域紧密合作，“中国是联合国安理会常任理事国和全球大国之一，在国际原子能机构参与的许多国际事务上有很强的发言权”，“中国的声音具有国际影响力，得到广泛倾听和尊重”。

他说，对国际原子能机构而言，“与中国建立非常牢固、密切的合作关系是不可或缺的”。而随着全球对核能需求的增加，他预见该机构与中国的合作必然将“更广更深”。

自2022年2月乌克兰危机全面升级以来，扎波罗热核电站等乌克兰核设施的安全安保问题牵动着国际社会的神经。格罗西多次呼吁维护乌境内核电站安全，并向乌境内核电站派驻国际原子能机构专家以保护相关核设施安全。

格罗西认为，中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件“非常重要”，其中主张维护核电站安全，并支持国际原子能机构为促进核设施的安全安保发挥建设性作用。他介绍说，国际原子能机构核安全团队经常与中方专家交换信息、获取建议。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)