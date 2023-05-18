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国际电联呼吁投入更多资金加速全球数字化

2023年05月18日14:29 | 来源：新华网
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新华社日内瓦5月17日电（记者王其冰 王露）5月17日是世界电信和信息社会日。国际电信联盟（国际电联）当日呼吁加快弥补全球数字化鸿沟，到2026年将用于全球数字化的承诺金额从目前的300亿美元增加到1000亿美元。

今年世界电信和信息社会日的主题是“通过信息通信技术增强最不发达国家的能力”。国际电联呼吁，公共和私营部门通过该机构发起的“Partner2Connect数字联盟”及其在线承诺平台，为最不发达国家的互联互通和数字化转型贡献一份力量。

国际电联秘书长多琳·波格丹－马丁在17日的主题活动上表示，科技对全球发展意义重大，但数字技术带来的好处对很多人来说仍然遥不可及，如果要以有意义和可持续的方式实现全球数字化，“我们就必须采取行动，加速所有人的数字化转型”。

据国际电联数据，2022年全球约有27亿人无法上网，最不发达国家与世界其他地方之间在接入、数字技能和可负担性等关键因素上的数字连接鸿沟正在扩大。

联合国秘书长古特雷斯也在视频致辞中说, 数字革命是我们这个时代的“决定性力量”……随着互联网在价值创造和创新方面的作用越来越大，最不发达国家有可能更加落后。他说：“我们必须大力改善无障碍环境，增强包容，消除数字鸿沟；我们必须支持开源软件、开放数据和开放内容等数字公共产品的创造。”

国际电联在1968年第23届行政理事会上决定把每年的5月17日定为“世界电信日”。2006年3月27日，联合国大会通过决定，确定每年的5月17日为“世界信息社会日”。同年11月，国际电联决定把每年的“世界电信日”和“世界信息社会日”合并为“世界电信和信息社会日”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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