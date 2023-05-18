新华社联合国5月17日电 专访：加强国际合作应对经济挑战——访联合国经济学家拉希德

新华社记者王建刚 毛磊

联合国经济学家哈米德·拉希德日前在接受新华社记者专访时指出，全球宏观经济正面临困境，应加强国际合作化解日益严峻的经济挑战。

拉希德担任联合国经济和社会事务部全球经济监测部门负责人，是16日发布的《2023年世界经济形势与展望》年中更新报告的主要作者。他警告，全球经济可能进入“长期增长放缓期”。

在谈到当前经济形势下财政和货币政策面临的挑战时，拉希德说，发达经济体的决策者面临“三难困境”，即刺激经济增长、控制通胀和维持金融稳定，同时实现上述三个目标非常困难。这些经济体目前正在收紧财政空间，这种做法限制了它们使用刺激经济增长的扩张性措施。

拉希德表示，发达经济体的政策制定者面临着“艰难的权衡”，在维持金融稳定的同时，可能很难进一步提高利率以控制通胀。将通胀维持在目标水平不仅需要更高的利率，还需要“大幅削减支出”，这将抑制经济增长并对长期经济前景产生影响。

拉希德还阐述了美国货币政策引发的国际溢出效应。他认为，美国的政策导致发展中国家资本外流和汇率贬值，反过来又影响到发展中国家的利率、资本和投资成本，“给全球经济挑战增加了额外的复杂性”。

他说，由于利率快速上升，美国银行业的“脆弱性”暴露无遗，从而影响了长期债券价格和持有美国政府债券的银行的资产负债表。他补充说，这“构成了重大的金融稳定风险”，需要谨慎关注。

在谈到对世界经济的最大担忧时，拉希德强调，许多发展中国家“处于违约的边缘”，由于债务负担沉重，难以提供财政支持以推进经济增长。因此，加强国际合作和债务重组十分重要，“以便为发展中国家提供更多的财政空间”。

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