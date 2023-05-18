人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述：中哈两国携手同心 共建“一带一路”结硕果

2023年05月18日14:01 | 来源：新华网
小字号

新华社阿斯塔纳5月18日电 综述：中哈两国携手同心 共建“一带一路”结硕果

新华社记者张继业

中国和哈萨克斯坦是山水相连的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，2019年哈萨克斯坦总统托卡耶夫访华期间，两国一致决定发展中哈永久全面战略伙伴关系。元首战略引领是中哈关系持续高水平发展的保障和优势，为两国关系发展奠定坚实基础。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。10年来，中哈两国成功开展互联互通、产能、经贸、人文等领域合作，取得实打实、沉甸甸的成果。

两国不断加强基础设施“硬联通”。中哈大力发展公路、铁路过境运输和国际陆海多式联运，中哈连云港物流合作基地、“霍尔果斯－东大门”无水港、“中国西部－欧洲西部”国际运输走廊等基础设施大项目保障欧亚大陆间物畅其流，也让哈萨克斯坦产品拥有扬帆远航的出海口。2022年，中哈两国铁路货运量达2300万吨，同比增长20%。途经哈萨克斯坦的中欧班列驰骋不息，使哈过境运输潜力得到进一步挖掘。

在“一带一路”框架下，中哈积极开展产能和投资合作，已形成涵盖52个项目、总金额逾212亿美元的项目清单，并不断向绿色、数字和科技等领域拓展。奇姆肯特炼油厂现代化改造工程、阿特劳州石油化工综合体项目等建成投产，提高了哈工业水平。由中企参与建设的扎纳塔斯风电场、图尔古孙水电站、阿拉木图光伏电站等新能源项目，切实助力当地向低碳转型。据中国电力哈萨克斯坦能源投资有限公司数据，截至2022年底，中企在哈参建的可再生能源项目总装机容量已超过1000兆瓦。

中哈双方不断加强检验检疫合作，为农产品准入创造有利条件。中哈在农业领域不断加强政策沟通和标准对接，促进农业合作走深走实。2022年，中哈农产品贸易额达9.3亿美元，同比增长61.3%。除农产品贸易外，两国农业科技合作快速发展，双方正有序推进一批联合共建实验室和联合育种科研项目。

中哈经济结构互补性强，近年来中国稳居哈萨克斯坦第二大贸易伙伴国、第一大出口目的国和第二大进口来源国地位。据中国海关总署统计，2022年，中哈货物贸易总额311.7亿美元，同比增长23.6%。哈成为第二个在阿里巴巴电商平台上开设国家馆的国家，已有200多家哈企入驻该平台。

中哈两国以“心联通”为纽带，加强人文交流合作。中国在哈开设的5所孔子学院顺利运营，鲁班工坊也即将在哈落地。4所中国高校设立有哈萨克斯坦研究中心，两所院校开设哈语专业。中国音乐家冼星海同哈音乐家拜卡达莫夫的感人故事被搬上银幕。《舌尖上的中国》等中国优秀影视作品走进哈千家万户。两国有关部门不断推动双方人员往来和人文交流便利化。

哈萨克斯坦有句谚语：“友谊是永不枯竭的财富。”首届中国－中亚峰会在古丝绸之路起点举行，在构建世代友好、高度互信、休戚与共的命运共同体道路上，中哈必将携手前行，谱写更加绚烂的新篇章。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部