新华社阿斯塔纳5月18日电 综述：中哈两国携手同心 共建“一带一路”结硕果

新华社记者张继业

中国和哈萨克斯坦是山水相连的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，2019年哈萨克斯坦总统托卡耶夫访华期间，两国一致决定发展中哈永久全面战略伙伴关系。元首战略引领是中哈关系持续高水平发展的保障和优势，为两国关系发展奠定坚实基础。

今年是“一带一路”倡议提出十周年。10年来，中哈两国成功开展互联互通、产能、经贸、人文等领域合作，取得实打实、沉甸甸的成果。

两国不断加强基础设施“硬联通”。中哈大力发展公路、铁路过境运输和国际陆海多式联运，中哈连云港物流合作基地、“霍尔果斯－东大门”无水港、“中国西部－欧洲西部”国际运输走廊等基础设施大项目保障欧亚大陆间物畅其流，也让哈萨克斯坦产品拥有扬帆远航的出海口。2022年，中哈两国铁路货运量达2300万吨，同比增长20%。途经哈萨克斯坦的中欧班列驰骋不息，使哈过境运输潜力得到进一步挖掘。

在“一带一路”框架下，中哈积极开展产能和投资合作，已形成涵盖52个项目、总金额逾212亿美元的项目清单，并不断向绿色、数字和科技等领域拓展。奇姆肯特炼油厂现代化改造工程、阿特劳州石油化工综合体项目等建成投产，提高了哈工业水平。由中企参与建设的扎纳塔斯风电场、图尔古孙水电站、阿拉木图光伏电站等新能源项目，切实助力当地向低碳转型。据中国电力哈萨克斯坦能源投资有限公司数据，截至2022年底，中企在哈参建的可再生能源项目总装机容量已超过1000兆瓦。

中哈双方不断加强检验检疫合作，为农产品准入创造有利条件。中哈在农业领域不断加强政策沟通和标准对接，促进农业合作走深走实。2022年，中哈农产品贸易额达9.3亿美元，同比增长61.3%。除农产品贸易外，两国农业科技合作快速发展，双方正有序推进一批联合共建实验室和联合育种科研项目。

中哈经济结构互补性强，近年来中国稳居哈萨克斯坦第二大贸易伙伴国、第一大出口目的国和第二大进口来源国地位。据中国海关总署统计，2022年，中哈货物贸易总额311.7亿美元，同比增长23.6%。哈成为第二个在阿里巴巴电商平台上开设国家馆的国家，已有200多家哈企入驻该平台。

中哈两国以“心联通”为纽带，加强人文交流合作。中国在哈开设的5所孔子学院顺利运营，鲁班工坊也即将在哈落地。4所中国高校设立有哈萨克斯坦研究中心，两所院校开设哈语专业。中国音乐家冼星海同哈音乐家拜卡达莫夫的感人故事被搬上银幕。《舌尖上的中国》等中国优秀影视作品走进哈千家万户。两国有关部门不断推动双方人员往来和人文交流便利化。

哈萨克斯坦有句谚语：“友谊是永不枯竭的财富。”首届中国－中亚峰会在古丝绸之路起点举行，在构建世代友好、高度互信、休戚与共的命运共同体道路上，中哈必将携手前行，谱写更加绚烂的新篇章。

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