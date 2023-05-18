新华社北京5月18日电（记者邹多为）当前，我国与哈萨克斯坦等中亚五国持续深化务实经贸合作，贸易发展量质齐升。海关总署17日发布的数据显示，今年前4个月我国与中亚五国进出口1730.5亿元，同比增长37.3%，其中，4月当月，进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元，迈上新台阶。

具体来看，进口方面，前4个月，我国自中亚五国进口煤、原油、天然气等能源产品324.5亿元，占同期我国自中亚五国进口总值的55%；进口金属矿砂105.9亿元，同比增长13.7%。此外，中亚国家丰富的优质农业资源为双边农业合作走深走实提供了更多机遇，同期，我国自中亚五国进口农产品25.8亿元，增长42.9%。

出口方面，我国对中亚五国出口机电、劳动密集型产品“并驾齐驱”。前4个月，出口机电产品515.8亿元，同比增长68.3%，占同期我国与中亚五国出口总值的45.2%；出口纺织服装、鞋靴等劳动密集型产品474亿元，增长75.2%，占41.6%。

从经营主体看，前4个月我国民营企业对中亚五国进出口1108.8亿元，同比增长64.6%，占我国与中亚五国进出口总值的64.1%，提升10.6个百分点，贸易活力进一步增强。

为促进中国同中亚五国贸易畅通，当前，海关部门积极推动我国与中亚毗邻国家公路口岸恢复客货运输常态化运行，进一步推广国际贸易“单一窗口”和“经认证的经营者”（AEO）互认合作。此外，为促进农食产品贸易发展，海关还积极推动中亚国家粮食、水果、油料、乳品、畜牧产品等优质农食产品输华，持续扩大农副产品快速通关“绿色通道”。

据悉，目前中亚国家有百余种农食产品可对华出口，批准注册企业超过4000家；海关已面向中亚国家开通8条农副产品快速通关“绿色通道”，实现了公路口岸全覆盖。

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