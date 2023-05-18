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第二届中非文明对话大会在北京举行

2023年05月18日10:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月17日电（记者蒋安全）“第二届中非文明对话大会——中国式现代化与非洲发展道路”5月16日在北京举行。开幕式上，中国社会科学院院长、党组书记高翔向非洲学者分别赠送《习近平谈治国理政》第1-4卷中文版、英文版、法文版。喀麦隆雅温得第一大学教授、非洲社会科学联合会前副主席、中国非洲研究院国际顾问委员会非方委员恩科洛·福埃（Nkolo Foé），肯尼亚非洲政策研究所所长、中国非洲研究院国际顾问委员会非方委员彼得·卡格万加（Peter Kagwanja），埃及苏伊士运河大学孔子学院院长大海（Hassan Ragab）、尼日利亚拉各斯大学孔子学院副院长章明（Adetoro Banwo）代表非洲学者接受赠书。

恩科洛·福埃教授表示，“非常感谢这一重要的礼物”。他说，“几年前我开始读习近平主席的著作，去了解习近平主席的思想，我发现中国领导人的思想有很多共同和一脉相承的地方。这些书籍会陈列在我们大学的图书馆中，让更多的人读到它，帮助我们更好的了解和研究中国。”

高翔表示，习近平总书记的重要思想是新时代中国共产党和中华民族的旗帜和灵魂。要读懂当今的中国，读懂中国共产党，读懂中国的现代化奇迹，读懂中华民族伟大复兴的发展方向，必须真正读懂习近平总书记的重要思想。希望通过今天的赠书仪式，进一步深化中国和非洲大陆的文明交流互鉴，进一步有助于非洲学术界和朋友们真正读懂今天的中国共产党，读懂今天的中华民族。同时也从习近平总书记的重要思想中获取实现自己国家现代化的智慧和思想借鉴。

(责编：艾雯、常红)

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