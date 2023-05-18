中国—中亚峰会主会场——西安国际会议中心。

陕西省西安市政府供图

擘画中国—中亚关系新蓝图

深耕睦邻友好的示范田

睦邻友好是中国同中亚国家关系的基础。

我们坚决反对外部势力在中亚搞“颜色革命”，坚决反对以人权为借口干涉别国内政，坚决反对任何势力破坏人民平静生活。

建设高质量发展的合作带

中国愿向中亚国家开放超大规模市场，将进口更多中亚国家优质商品和农产品，继续办好中国—中亚经贸合作论坛，力争到2030年将中国同中亚国家贸易额提升至700亿美元。中方倡议建立中国—中亚五国电子商务合作对话机制，并适时举办中国—中亚国家产业与投资合作论坛。

强化守卫和平的防护盾

和平是地区各国人民的共同企盼。我们要继续打击“三股势力”，深化在边境管控、网络反恐、联合行动等多领域合作，共同筑牢地区安全防护网。

构建多元互动的大家庭

文明因交流而多彩，因互鉴而发展。我们要建立多元互动的人文交流大格局，加快互设文化中心，积极开展文化遗产对话，继续推进妇女、智库、媒体等领域交流。要加强旅游合作，中方将为中亚国家推介旅游资源搭建平台，愿把五国全部列为中国公民出境旅游目的地国。中方倡议举办中国—中亚民间友好论坛，未来5至10年努力将中国同中亚五国友好城市增加至100对。

维护和平发展的地球村

我不久前在联合国大会上提出全球发展倡议，号召合力应对风险挑战，推进联合国2030年可持续发展议程。我愿宣布，未来3年中国将向中亚国家提供5亿美元无偿援助，用于各国民生项目建设；提供5000个研修研讨名额，帮助各国培养卫生健康、减贫惠农、互联互通、信息技术等各领域专业人才，增强发展的内生动力。

——2022年1月25日，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上的讲话

打造新型国家关系

中国与哈萨克斯坦

30年来，中哈关系阔步向前，实现了从睦邻友好到战略伙伴关系、再到永久全面战略伙伴关系的持续推进，树立了独一无二的双边关系定位，打造了相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的新型国家关系。

——2022年9月13日，对哈萨克斯坦共和国进行国事访问前夕，在《哈萨克斯坦真理报》发表题为《推动中哈关系在继往开来中实现更大发展》的署名文章

中国与吉尔吉斯斯坦

建交30年来，中吉两国始终秉持相互尊重、平等互利、合作共赢原则，推动两国关系取得跨越式发展，达到全面战略伙伴关系新高度，为国际社会构建新型国际关系树立典范。中吉关系发展不仅惠及两国和两国人民，也为促进中亚地区和平稳定作出贡献。

——2022年1月5日，同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫互致贺电，庆祝两国建交30周年

中国与塔吉克斯坦

中塔建交30年来，两国关系取得跨越式发展，达到全面战略伙伴关系的历史性高度。塔方最早同中方签署共建“一带一路”合作倡议，双方率先建立发展共同体和安全共同体，是名符其实的铁杆朋友。牢不可破的政治互信、坚定有力的相互支持是中塔关系历久弥坚的最宝贵经验。中方愿同塔方一道，继往开来，推动中塔关系取得新发展。

——2022年2月5日，在北京会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的塔吉克斯坦总统拉赫蒙

中国与土库曼斯坦

中国共产党正在团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，土方正在积极推进土库曼斯坦复兴战略。中土两国理念相通，目标相似，利益相连，在发展振兴路上要携手努力，发挥互补优势，深挖合作潜力，实现共同发展。中方愿同土方一道，持续深化中土全方位合作，推动构建中土命运共同体，使两国关系在更高水平上向前发展。

——2023年1月6日，在北京同来华进行国事访问的土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫举行会谈

中国与乌兹别克斯坦

中乌建交30年来，两国始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，持续深化战略互信，不断扩大互利合作，全面弘扬世代友好，将中乌关系提升到了全面战略伙伴关系的新高度，为两国共同发展繁荣提供了强大动力。

——2022年9月15日，在撒马尔罕同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会谈

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 05 版）

(责编：刘叶婷、崔越)