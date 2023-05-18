5月17日下午，国家主席习近平在西安同来华出席中国—中亚峰会并进行国事访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈。

新华社记者 刘 彬摄

本报西安5月17日电 （记者杜尚泽、白紫微）5月17日下午，国家主席习近平在西安同来华出席中国—中亚峰会并进行国事访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈。

习近平指出，中哈是彼此值得信赖的好朋友、好兄弟、好伙伴。中国正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，哈萨克斯坦正在建设快速发展、欣欣向荣的“新哈萨克斯坦”。中哈都处在发展振兴的关键阶段，中哈关系已经开启新的“黄金三十年”。双方要大力弘扬传统友好，坚定相互支持，密切发展战略对接，深化互利合作，共谋发展振兴，推动构建世代友好、高度互信、休戚与共的中哈命运共同体。

习近平强调，一个独立自主、安全稳定、发展繁荣的哈萨克斯坦，符合中哈两国人民共同利益。中方坚定支持哈萨克斯坦维护国家独立、主权、领土完整，支持哈萨克斯坦走符合本国国情的发展道路。我提出共建“一带一路”倡议10年来，中哈成功实施了几十个重要合作项目，惠及两国人民，促进了共同发展。双方要扩大经贸、投资、农业、汽车制造和能源等领域合作，深化互联互通，促进陆海联运，拓展电子商务、创新、大数据等新领域合作，抓紧落实互设文化中心和开设鲁班工坊，以签署互免签证协定为契机，加强人文交流合作，深耕民意基础。欢迎哈方2024年在华举办哈萨克斯坦旅游年。相信哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆，将有力促进两国地方交流。双方还要加强媒体交流合作，共同讲好中哈友好故事。

习近平指出，中国—中亚机制旨在着眼各国当前需要和未来发展，加强互利合作，助力共同繁荣。即将举行的中国—中亚峰会具有里程碑意义，将推动中国同中亚合作步入新时代。中方愿同包括哈萨克斯坦在内的中亚各国群策群力，共商共建，将中国—中亚机制打造成推进六国深度合作的重要平台。

托卡耶夫表示，很高兴应邀来到西安出席中国—中亚峰会并对中国进行国事访问。祝贺习近平主席领导中国取得伟大成就，相信中国将拥有更加辉煌的未来。我完全赞同习近平主席对哈中关系的评价以及对进一步加强两国合作的建议。中国在哈对外政策中具有特殊重要位置，哈中关系基于深厚友谊和牢固互信，拥有共同目标和任务。哈方愿同中方一道，进一步加强哈中永久全面战略伙伴关系，扩大双边贸易、旅游、人文、地方等各领域合作，为哈中开启新的“黄金三十年”奠定更加坚实的基础。很高兴哈中签署互免签证协定，这将有力促进双边往来。共建“一带一路”是个伟大倡议，哈方将继续积极参与。在当前复杂国际形势下，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议具有重要意义，哈方积极支持，愿就此同中方加强沟通协作。哈方愿同中方一道，充分利用中国—中亚机制，共同促进地区安全、稳定和发展。

会谈后，两国元首签署了《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合声明》，共同见证签署经贸、能源、交通、农业、互联互通、人文、地方等领域多项双边合作文件。

蔡奇、王毅、秦刚等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 01 版）

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