中亚与中国之间的友好交往历史悠久，古老的丝绸之路见证了沿线人民交流互鉴的历程。在哈萨克斯坦，丝绸之路经济带建设带动了一系列合作项目落地。中亚五国和中国建立起牢固的友谊，并在多个合作轨道上收获丰硕成果，我们之间的合作前景广阔，共建命运共同体的壮美画卷正在展开。

——哈萨克斯坦通讯社评论员克马尔·马山罗

近年来，中亚国家同中国的睦邻友好关系不断深化，各领域合作成果丰硕。中方提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”倡议等，为维护世界和平稳定发挥积极作用。共建“一带一路”是构建人类命运共同体的伟大实践，得到了世界上许多国家的积极响应。共建“一带一路”为包括吉尔吉斯斯坦在内的众多共建国家带来投资、技术以及其他宝贵支持。

——吉尔吉斯斯坦前外交部长伊马纳利耶夫

中亚国家与中国在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国—中亚命运共同体，意义深远。通过与中国合作，我们的交通运输基础设施焕然一新，相关产业收入大幅提升，为老百姓带来看得见摸得着的福祉。

——塔吉克斯坦政治学家协会主席赛福洛·萨法罗夫

古丝绸之路从中国出发，穿越中亚，成为整个世界文明发展与进步的因素。中亚五国同中国建交以来，在睦邻协作、交流互鉴科学文化知识与成果方面积累了丰富、独特的经验。

——土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫

中国共产党与中国人民在推进大型环保项目方面有丰富经验，这些经验能够帮助我们解决在咸海干涸湖底造林等方面的难题。双方也可在制定生态政策、向绿色经济过渡、推广绿色科技、创新节水节能举措等领域开展全方位合作。

——乌兹别克斯坦生态党副主席桑吉诺夫

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 05 版）

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