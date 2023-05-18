人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

回声

2023年05月18日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中亚与中国之间的友好交往历史悠久，古老的丝绸之路见证了沿线人民交流互鉴的历程。在哈萨克斯坦，丝绸之路经济带建设带动了一系列合作项目落地。中亚五国和中国建立起牢固的友谊，并在多个合作轨道上收获丰硕成果，我们之间的合作前景广阔，共建命运共同体的壮美画卷正在展开。

　　——哈萨克斯坦通讯社评论员克马尔·马山罗

　　近年来，中亚国家同中国的睦邻友好关系不断深化，各领域合作成果丰硕。中方提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”倡议等，为维护世界和平稳定发挥积极作用。共建“一带一路”是构建人类命运共同体的伟大实践，得到了世界上许多国家的积极响应。共建“一带一路”为包括吉尔吉斯斯坦在内的众多共建国家带来投资、技术以及其他宝贵支持。

　　——吉尔吉斯斯坦前外交部长伊马纳利耶夫

　　中亚国家与中国在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国—中亚命运共同体，意义深远。通过与中国合作，我们的交通运输基础设施焕然一新，相关产业收入大幅提升，为老百姓带来看得见摸得着的福祉。

　　——塔吉克斯坦政治学家协会主席赛福洛·萨法罗夫

　　古丝绸之路从中国出发，穿越中亚，成为整个世界文明发展与进步的因素。中亚五国同中国建交以来，在睦邻协作、交流互鉴科学文化知识与成果方面积累了丰富、独特的经验。

　　——土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫

　　中国共产党与中国人民在推进大型环保项目方面有丰富经验，这些经验能够帮助我们解决在咸海干涸湖底造林等方面的难题。双方也可在制定生态政策、向绿色经济过渡、推广绿色科技、创新节水节能举措等领域开展全方位合作。

　　——乌兹别克斯坦生态党副主席桑吉诺夫


　　《 人民日报 》（ 2023年05月18日 05 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部