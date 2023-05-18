日本借炒作所谓“中国威胁”刻意展示自己的“领导力”和内部矛盾重重的七国集团的“团结”，挑动和制造阵营对抗，只会让亚洲邻国更加警惕其不负责任的言行

炒作所谓“中国威胁”，这是七国集团轮值主席国日本为即将举行的广岛峰会写下的剧本主题。近日，日本领导人在接受媒体采访时再次构陷中国凭借实力单方面改变现状。日本屡次三番借张罗广岛峰会炒作所谓“中国威胁”，刻意展示自己的“领导力”和内部矛盾重重的七国集团的“团结”。这种为谋取一己私利而挑动和制造阵营对抗的做法，只会让亚洲邻国更加警惕其不负责任的言行，只会让国际社会更加看清其扮演的不光彩角色。

台湾回归中国是战后国际秩序的重要组成部分，《开罗宣言》《波茨坦公告》就此作出了明确规定。日本曾对外发动军国主义侵略战争，本应在涉及战后国际秩序的问题上谨言慎行。然而，一段时间以来，日本国内一些势力极力鼓噪“台湾有事就是日本有事”，甚至抛出“台湾安全对日本乃至整个世界都至关重要”的错误论调，妄图把台湾问题国际化。日本在涉及中方核心利益问题上挑衅滋事，是对中国内政的粗暴干涉，是对战后国际秩序的公然挑战。日本不顾欧洲国家领导人有关“欧洲不该卷入台海问题”的表态，妄图利用台湾问题绑架七国集团所有成员，是对其他成员的不尊重。

日本大肆炒作所谓“中国威胁”，真正企图在于推进自身军事松绑。1945年发表的《波茨坦公告》明确提出，日本永久铲除军国主义、建立崇尚和平之政府。坚持“专守防卫”的安保政策，禁止行使集体自卫权，“放弃发动战争的权利”，这是日本作为曾发动军国主义侵略战争的国家对世界的承诺。然而，日本近年来加速调整其安保政策，寻求突破和平宪法。去年12月，日本正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》《防卫力量整备计划》三份安保政策文件，宣称日本应拥有“反击能力”，即“对敌基地攻击能力”，抛弃了“专守防卫”原则，背离了日本宪法的和平理念。日方将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”，渲染炒作所谓“中国威胁”，就是为其突破和平宪法、大幅强化防卫力量寻找借口。

作为一个亚洲国家，日本却热衷于扮演美国在亚太维护霸权的急先锋，严重威胁地区和平稳定。美国宣称要“塑造中国的周边战略环境”，日本便亦步亦趋、为虎作伥，完全忘记曾被迫签下“广场协议”的屈辱历史，也对日本国内反对修改宪法、反对强军扩武的理性声音充耳不闻。日本还是“北约亚太化”的急先锋。去年，日本领导人首次出席北约峰会。日方目前正图谋让北约在东京设立联络处，将北约引向亚太的意图昭然若揭。亚洲是和平稳定的高地、合作发展的热土，不应成为地缘争夺的角斗场。日本种种言行已经引起国际社会特别是亚太地区国家的高度警觉。

日本强拉七国集团为其站台，有其不可告人的目的。日本急于摆脱战后体制束缚，成为“正常国家”，举办七国集团峰会被认为是展示其“大国抱负”的机会。但正如日本媒体分析指出的，七国集团在全球力量对比中的权重已经今不如昔。日本靠七国集团拉大旗作虎皮，完全是打错了算盘。日本要想成为自我标榜的“国际社会负责任一员”，首先应以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会，而不是空喊口号。日本还有让七国集团为其强推核污染水排海计划背书的企图。在上个月的七国集团气候、能源和环境部长会议新闻发布会上，日方称福岛核电站退役工作包括核污染水排海方面的稳步进展将受到欢迎。但德国环境部长莱姆克当场表示，“我们不欢迎向海洋排放核污染水”，直接打脸日方。日本强推核污染水排海违背国际法义务，硬拉他国背书只会进一步加剧各方的不信任感。

广岛曾因日本发动军国主义侵略战争而遭受巨大伤痛。如今，在全球面临诸多挑战之际，日本漠视历史，选择在这里玩弄危险的地缘政治游戏，无论对日本民众还是对国际社会，都极其不负责任。日本政府应认真倾听来自民间的正义声音，“不要再以政治手段利用遭受过原子弹轰炸的广岛”“不要做战争帮凶”。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)