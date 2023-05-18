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第三届中国—中东欧国家博览会——

务实合作  共迎未来

本报记者  罗珊珊  顾  春  徐  阳
2023年05月18日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月16日，第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江省宁波市开幕。作为深化中国—中东欧国家经贸合作的重要桥梁和纽带，本届中东欧博览会首次启用东钱湖国际会议中心新展馆，总展览面积达22万平方米，参展商约3000家，比第二届增长了30%，规模再创新高。

　　走进东钱湖国际会议中心，本届博览会主宾国匈牙利国家馆率先映入眼帘，展区里不仅有葡萄酒、家居用品、特色小吃，还有源自匈牙利的“台科搏”桌式足球球桌，观众可现场体验。“本届博览会共有35家匈牙利企业参展，大家对向中国市场展示其产品和服务表现出浓厚的兴趣、乐观和热情。”匈牙利出口促进局局长加博尔·耶奈伊说，希望通过参展加强两国之间的经济和贸易联系。

　　离开匈牙利国家馆，一架线条流畅、形似蝙蝠的小型飞机引来参观者驻足，这是斯洛文尼亚航空器制造企业带来的一款轻型运动飞机。“这是我们第二次参加中东欧博览会，上次带来的是大金牛动力滑翔机，很受欢迎。”中斯合资的蝙蝠亚澳通航科技（江苏）有限公司营销总监刘丹表示，希望通过参展在浙江找到合适的制造研发基地，深化斯洛文尼亚与中国市场的双边合作。

　　与以往不同，本届博览会首次使用专业品类布展，展品涉及农食、酒类、美妆个护、日用家居、特色产业、服务贸易六大品类，超过5000种。

　　展会之外，各类经贸、人文交流活动同样精彩纷呈——

　　5月15日，中国—中东欧国家联合商会第七次会议成功举办。来自中国和中东欧国家政府部门、中东欧国家驻华使领馆、商协会、企业的代表，围绕地方合作新路径，培育绿色、数字等新业态等议题交流研讨，凝聚工商界发展合力。中国贸促会会长、中国国际商会会长任鸿斌表示，中国贸促会将继续为中国与中东欧企业对接交流搭建更多优质平台、提供更加精准的服务，推动双方企业在更大范围、更宽领域、更深层次开展务实合作。

　　5月15日至16日，第六届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会举办。中国海关上线“中东欧商品进口通关一件事”智慧应用，设立进口鲜活易腐农食产品查检快速通道，多项务实举措接续推出，构建中东欧国家商品输华“绿色通道”。海关总署副署长王令浚表示，海关将积极推动与中东欧国家海关开展“智慧海关、智能边境、智享联通”的通关便利化合作，加快中东欧农食产品输华准入进程，促进国际供应链稳定通畅。

　　傍晚5点，甬江边上，宁波老外滩人声鼎沸。5月15日至18日，“舌尖上的相遇—中东欧美食与‘味美浙江·百县千碗’”活动在此举行。弗卡夏火腿三明治、罗马尼亚烤肉串、温州黄鱼冻、嵊州小笼包等中西方美食同台争艳，众多市民、游客共享美食盛宴。除此之外，城市艺术展、中东欧电竞青年玩家交流赛、中东欧之夜电音派对、中西文化演艺……形式多样的文化交流活动，等着市民游客前去互动。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月18日 06 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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