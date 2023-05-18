本报记者 龚 鸣

近日，国家主席习近平复信中国石油大学（北京）的中亚留学生，鼓励他们为推动中国同中亚国家关系发展作出更大贡献。中国石油大学（北京）的中亚留学生备受鼓舞。他们在接受本报记者采访时表示，将珍惜在华学习机会，学有所成、学有所用，当好友谊使者和合作桥梁，为促进中亚国家与中国交流合作、推动构建中国—中亚命运共同体贡献青春力量。

目前，近200名来自中亚五国的留学生正在中国石油大学（北京）学习。不久前，土库曼斯坦留学生若贺曼组织中国石油大学（北京）的中亚留学生共同致信习近平主席，讲述在华留学生活情况，表达了努力学习、加强合作、为构建中国—中亚命运共同体贡献力量的决心。“没想到，我们很快就收到了复信。这是我们在中国留学的日子里最难忘的经历。”若贺曼激动地说。

谈起给习近平主席写信的初衷，若贺曼表示：“去年是中亚国家和中国建交30周年。去年9月，习近平主席在新冠疫情发生以来首次出访就选择了中亚。今年是共建‘一带一路’倡议提出10周年，中国—中亚峰会即将在西安举行。想到这些对中亚国家、对中国都具有重大意义的事件，同学们都希望能为推动中亚—中国国家关系做点事情。”

若贺曼今年29岁，已经在中国学习生活了13年。13年来，若贺曼亲身感受到中国日新月异的发展面貌。他曾在陕西西安了解古丝绸之路的历史，在甘肃兰州品味风土人情，在西藏领略当地的快速发展和壮丽景色……“我正在攻读马克思主义中国化方向的博士学位，希望了解更多中国发展经验，并介绍给更多的人，当好友谊使者和合作桥梁，为促进中亚国家和中国关系发展作出自己的贡献。”

“收到习近平主席的复信，我们感到非常幸福、非常温暖。”就读于石油工程专业的乌兹别克斯坦留学生米尔说，“我曾经去过多个中国城市，感受到中国悠久的历史文化。在古代，中国就有许多伟大的发明创造；现在，中国的迅速发展更是让世界惊叹。”米尔希望毕业后可以为中亚国家和中国在油气资源勘探和开发领域的合作交流作出自己的贡献。

哈萨克斯坦留学生木哈的父亲在哈当地中资企业从事管理工作，木哈从小对哈中合作故事耳濡目染。他说，正如习近平主席在复信中强调的，中国同中亚国家的友好关系需要一代又一代有志、有为青年传承和发扬。“来华留学机会很珍贵，将为我们未来发展积攒下语言优势和专业优势，希望将来能为中亚国家和中国的合作搭建友谊桥梁，贡献更大力量。”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，中国中亚关系不断迈上新台阶，各领域合作驶入快车道，给双方人民带来福祉。中亚留学生对即将举行的中国—中亚峰会充满期待。

“习近平主席在我的祖国哈萨克斯坦首次提出共建‘丝绸之路经济带’倡议。10年来，共建‘一带一路’倡议已经给各方带来诸多益处。”木哈说，中国—中亚峰会的举行，将推动各国继续共同努力，在经济、教育、科技等领域取得更多合作成果。

学习中国京剧水袖、学做中国美食、到中国各地旅游……来自哈萨克斯坦的阿丽亚对中国传统文化充满兴趣，渴望了解中国的各个方面。她告诉记者，自己一家就是哈中共建“一带一路”项目的受益者，她的母亲在哈萨克斯坦一家中国企业从事会计工作。“哈中深化合作为我们创造了很多就业机会，促进了民众生活水平的提高。”阿丽亚正在经济管理学院金融专业学习，希望未来和母亲从事一样的工作，并将更多中国发展的故事、哈中合作的故事讲给家乡人听。

“我们想更多了解中国发展的成功经验，也期待中亚国家与中国进一步加强合作。”塔吉克斯坦留学生谢思朝今年就要本科毕业，在中国的学习让他掌握了扎实的专业知识。他希望将来用所学知识促进塔中交流合作，为塔吉克斯坦的发展贡献力量。谢思朝表示，共建“一带一路”为中亚国家经济发展、民生改善带来了很多机遇，尤其是在基础设施互联互通方面取得了重要成果，“相信中亚国家和中国携手合作的前景会越来越宽广”。

若贺曼说，10年来，中亚国家和中国在人文、科技、经贸等领域务实合作取得了丰硕成果。很多中亚学生来到中国留学，成为中亚国家与中国关系发展的见证者、受益者。“我们相信未来双方关系会更加紧密，各个领域交流合作将进一步深化，实现共同发展与繁荣。”

来自吉尔吉斯斯坦的留学生张阿龙正上大一，对未来的学习生活充满憧憬。他说：“习近平主席的复信饱含对在华中亚留学生的关心和鼓励。我们中亚国家青年将与中国青年一道，传承发扬友好关系，共同创造中亚同中国关系更加美好的未来。”

（徐卓青对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)