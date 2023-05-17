新华社内罗毕5月17日电（于洪泽 罗坤）瓦乌消息：联合国总部派出的军事能力调研团一行9人近日赴南苏丹考察联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）建设情况。16日，调研团来到中国第13批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队，评估该分队遂行任务能力。

调研团成员围绕授权任务、力量编成、部队部署、装备运行、安全防卫等方面的现实运转情况、矛盾问题、意见建议进行了深入了解。

工兵分队结合半年来工作实践，对调研题目进行了认真分析和深入思考，对全面提升联合国维和行动能力、更好履行维和使命提出了很多建设性意见建议，得到调研团的肯定。

随后，调研团参观了营区和作战执勤室。工兵分队严整的战备执勤状态、过硬的遂行任务能力、一流的营区建设质量得到了调研团的高度评价。调研团领队朗尼上校表示：“中国工兵克服了在外施工的重重困难，高标准完成了多项授权任务，为推动南苏丹和平进程做出了突出贡献。”

自去年12月部署任务区以来，工兵分队重点担负补给线修复施工、工程勘察、营房维护及人道主义援助等任务，先后完成180余公里补给线修复、500余公里道路勘察、40余次工程援建和物资援助，赢得各方广泛赞誉。

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