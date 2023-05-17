本报记者 杨逸夫 曾毅

在塞尔维亚展台，展商正向参观者介绍特色产品。本报记者 杨逸夫摄/光明图片

在“文化集市”上亮相的“大卫猿”。本报记者 余晓葵摄/光明图片

博览会展馆外景。本报记者 余晓葵摄/光明图片

【特别关注·第三届中国-中东欧国家博览会】

初夏的宁波生意盎然，宾客云集。5月16日，第三届中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在宁波开幕，这座城市又一次进入“中东欧时间”。

本届博览会设立中东欧展、国际消费品展和中东欧商品常年展三大展区，总面积达22万平方米，以经贸活动为主线，辅以科技、旅游、健康等多个领域的活动。除中东欧国家外，参展国别还拓展到了德、意、法、芬兰、瑞士、丹麦和奥地利等其他欧洲国家。博览会预计到会参展商超3000家，专业采购商超1万名。

在当今逆全球化思潮抬头、世界经济复苏乏力的背景下，集贸易展览、经贸洽谈、人文交流等于一体的盛会再度举办，唱响了中国与中东欧国家两个新兴经济体间文明交流互鉴、经济互利合作的新篇章，不仅契合双方齐心协力共谋发展的美好愿望，更彰显了中国不断扩大高水平对外开放，携手中东欧伙伴推动全球经贸复苏的大国担当。

中东欧优质商品集中亮相

这里，是中东欧国家特色产品的展示平台。中国不断开放的市场吸引着中东欧各国参展商，他们纷纷把最优质的商品带到博览会的舞台上与中国消费者和采购商见面。

“在现有成就的基础上，我深信我们还可以进一步提高贸易额，尤其是在农业方面。”塞尔维亚副总理兼财政部长马利表示，过去10年来，塞尔维亚对中国的出口获得了巨大增长，主要出口产品是铜和铜金矿、软木、电力设备以及肉类制品等。但塞尔维亚的蜂产品以及苹果都还有很大的出口潜力。

走进本次博览会的中东欧展区，匈牙利贵腐酒、希腊科扎尼西红花、乌佐茴香酒等14个欧盟地理标志产品集中亮相，农食、酒类、美妆个护、日用家居、特色产业、服务贸易六大品类超过5000种中东欧优品令参观者眼花缭乱。匈牙利肉类品鉴、布拉格巧克力DIY、捷克水晶雕刻艺术现场制作等10余场展台活动吸引参观者驻足。

斯洛伐克酒商皮特里斯基此次展出了一款半干红葡萄酒和一款不含酒精的葡萄汁产品。他介绍，进入中国市场3年多来，他的葡萄酒在华销售额每年都会翻番，希望通过参加本次博览会在上海或宁波找到代理商，让更多中国消费者品尝到高品质的斯洛伐克葡萄酒。

在斯洛文尼亚蝙蝠飞机展台，一架白色的运动类飞机吸引参观者纷纷拍照打卡。蝙蝠飞机营销总监刘丹介绍，往届博览会展出的更多是消费品、农产品等中东欧传统特色商品，但今年有更多的智能制造、生命健康等技术类产品展出。斯洛文尼亚蝙蝠飞机在业内是非常有名的航空器制造商，希望通过本次博览会把产品更广泛地推介到中国市场，实现本地化制造，以中国的工业制造能力把产品做得更好更精，更好地实现互利共赢发展。

这里，还是中国与中东欧国家企业贸易对接、交流合作的桥梁。除了中东欧商品采购大会、农产品对话会、中东欧旅游分享会、“嗨购中东欧”消费促进活动、供采对接会等一系列主题活动外，本届博览会还与29家中东欧国家官方机构或商协会建立了常态化合作机制，保加利亚、波兰、匈牙利等国家的相关机构将在博览会期间举办系列投资与贸易对接活动，为中国和中东欧国家企业间的交流合作提供更多机遇。

“面对面的沟通对于成功的合作至关重要。本次博览会是匈牙利企业展示匈牙利经济潜力并增强与中国贸易关系的绝佳平台。相信通过本次活动，两国企业可以建立长期、互利双赢的合作关系，促进两国的增长和繁荣。”本次博览会主宾国匈牙利出口促进局局长加博尔·耶奈伊介绍，今年共有35家匈牙利企业参展。匈牙利企业在向中国市场展示其产品和服务方面表现出浓厚的兴趣以及乐观、热情的态度。

文化交流精彩纷呈

甬江、姚江、奉化江交汇处，人们在老外滩品尝现场制作的中东欧美食，欣赏沿岸灯光秀展示的中东欧别样风景……

从老外滩到展馆，从舌尖品味到心灵感悟，这里是文化的盛宴。

“文化交流是中国与中东欧国家合作成果最丰硕的领域之一，文化间的合作始终是人文交流的重要组成部分。”正如保加利亚驻沪总领事斯帕索夫所说，中国-中东欧国家博览会还是中国与中东欧国家间文化交流合作的平台。

在中东欧展区的文化市集上，中国与中东欧国家的当代艺术品同台展出。其中，最吸引参观者目光的，当属展台正中摆放的一系列形态各异的中国艺术家原创IP形象“大卫猿”雕塑或毛绒玩具。创作者袁泽铭介绍，本次展出的“大卫猩球”项目邀请包括中国以及波黑、匈牙利、罗马尼亚等中东欧国家在内的全球艺术家为“大卫猿”添加各自独特的涂装，体现了不同国家艺术家之间的文化交流以及艺术可能性的碰撞。

作为疫情防控平稳转段后中国举办的首场面向中东欧地区的国家级展会，中东欧各国还积极抓住博览会契机介绍当地风土人情，希望吸引更多中国游客入境旅游。在中东欧展区首次设立的服务贸易版块，聚集了波兰旅游局、塞尔维亚旅游协会等9家中东欧国家旅游促进机构。克罗地亚国家旅游局展台工作人员向记者介绍，克罗地亚希望在本届博览会上接触到更多专业、高质量的旅行社和旅游从业者，同时也让中国的游客更加深入地了解克罗地亚这个充满地中海风情的旅游目的地，进一步深耕中国旅游市场。

“绵延万里、延续千年的丝绸之路早已将中欧两个文明紧密地联系在一起，在文化和经济不断交流的过程中积淀了丰富的精神内涵，为双方今天深入开展文化合作打下了坚实的基础。”商务部外贸发展事务局局长吴政平表示，中国-中东欧国家博览会也将继续为中外文化合作搭建更好平台，对文化集市及相关配套活动提供积极支持，为中外艺术家和企业提供更加优质的服务和展会的平台。

打造中国-中东欧合作的“黄金甬道”

宁波和舟山地处长三角南翼，是中国最早对外开放的区域之一，也是“海上丝绸之路”的重要节点。多年来，宁波致力于打造中国与中东欧经贸往来的“首选之地”，力求举全市之力，铺设双方交流的“黄金甬道”。

宁波市市长汤飞帆介绍，宁波与中东欧国家的经贸合作不断迈上新的台阶。2022年，宁波自中东欧进口额112亿元，首次突破100亿元大关，增长47.5%。今年前4个月已完成进口48.8亿元，同比增长60.9%，宁波已逐步成为中东欧商品进入中国市场的首选之地。

常设宁波的中东欧特色商品常年馆长期对公众开放，让中国-中东欧国家博览会实现了“365天永不落幕”。今年，应2015年首届中国-中东欧国家投资贸易博览会而生的常年馆二期开馆，展馆面积翻倍，总规模达3.2万平方米，集聚中东欧贸易企业50余家，将常年展示酒类、食品、美妆个护、工艺品、日用品等近5000个单品。常年馆二期还重点打造了中东欧直播基地，积极探索跨境新零售新模式。本次博览会期间，常年馆将举办塞尔维亚经贸推介会、第二届中东欧杯咖啡师挑战赛、环游中东欧等活动，给观众带来独特的体验。

风从东海来，潮涌三江口。向海而生的宁波成功打开了一扇深化中国-中东欧国家交流合作的重要窗口，更成为立足长三角、联通中东欧、融入全球化的新通道。以中国-中东欧国家博览会为平台，源源不断的中东欧国家优质商品进入中国市场，而中国也将为包括中东欧国家在内的世界各国提供更加广阔的发展机遇。

（本报宁波5月16日电 本报记者 杨逸夫 曾毅）

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